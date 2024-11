NIKOLA JOVANOVIĆ I ĐUKANOVIĆEV DPS NA ISTOM ZADATKU U BUDVI

Sva istraživanja javnog mnjenja ukazuju na to da će građani Budve u velikoj većini odbiti da podrže očekivanu koaliciju Đukanovićevog DPS i GG „Budva naš grad“ koju predvodi Nikola Jovanović, što potvrđuje izreku da „onaj ko potcenjuje narod, biva poražen od demokratije“.

V.K.

Uprkos pokušajima da se u javnosti stvori lažna slika da je Đukanović napustio DPS i da je ta stranka „pred vratima velikih reformi“, svima je jasno, a naročito posle proslave nakon izbora u Podgorici, da Milo Đukanović i dalje u toj stranci vuče sve konce.

Sa druge strane, medijski nastupi Nikole Jovanovića, u kojima je pozivao DPS na razgovore, pravdajući se time da ta stranka „ipak predstavlja veliki broj građana“, kao i najnovija TV debata, prilikom koje je bio sasvim očigledan uigran nastup na relaciji DPS – SDP – Nikola Jovanović, ubedili su u postojanje saradnje među njima i one koji su sumnjali u to da Jovanović posle izbora planira da uđe u koaliciju sa tim strankama.

Ono što je posebno iznenadilo nedovoljno upućene je to što kod GG „Budva naš grad“, predvođene Nikolom Jovanovićem, postoji ista želja kao i kod Đukanovićevog DPS, a to je da se zaustavi rast srpskih i crnogorskih partija pravoslavne orijentacije, koje čine okosnicu Vlade Crne Gore. Posebno im remeti planove to što su te partije po prvi put, promovišući politiku pomirenja i jedinstva, uspele da uz Vladu Crne Gore okupe i sve partije manjinskih naroda i time dostignu dvotrećinsku podršku, koja je neophodna za promenu Ustava Crne Gore i ispunjenje obećanja koje je koalicija Andrije Mandića i Milana Kneževića dala građanima po pitanju srpskog jezika i državljanstva.

Foto: Printskrin Tekst potpisa

Koalicija Jovanovića, DPS i SDP, u nastojanju da osvoji vlast u Budvi, svakodnevno upućuje i kritike prema Srbiji, koja im je uskratila svaki oblik medijske i političke podrške, pri čemu, sada već otvoreno, preduzimaju intenzivne aktivnosti i u cilju marginalizacije uticaja srpskog naroda u Crnoj Gori.

DPS, SDP i GG „Budva naš grad“ Nikole Jovanovića žele da se jedan čitav grad „vrati u prošlost“ i da uz pomoć kriminalnih struktura, kako je to bilo za vreme vladavine Mila Đukanovića, onemoguće napredak i realizaciju brojnih projekata koje Mladen Mikijelj, kao budući predsednik opštine Budva, planira da sprovede uz podršku Vlade Crne Gore u cilju unapređenja uslova života građana Budve.