ARBITRAŽA ZBOG PROJEKTA "MONTEROSE" Stevan Katić: Na kontrolno saslušanje treba pozvati ministre prethodnih vlada

ZBOG propale izgradnje turističkog kompleksa "Monterose" na Luštici konzorcijum "Nordstar" i "Ikvest kapital limited" pokrenuo je postupak protiv države Crne Gore na sudu za međunarodnu arbitražu u Londonu.

FOTO: RTHN

Na saslušanje će biti pozvani ministri državne imovine i turizma Janko Odović i Vladimir Martinović, zaštitnica imovinsko-pravnih interesa države Bojana Ćirović i predstavnici investitora. Međutim, i predsedniku Herceg Novog Stevanu Katiću najavljeno je da će biti pozvan na saslušanje.

On ističe da opštine nisu imale nikakav uticaj na realizaciju projekta i da je sve na sebe preuzela država. Zvanično nisu dobili ni informaciju zašto je investitor odustao od izgradnje turističkog kompleksa i pokrenuo postupak protiv države.

FOTO: RTHN

- Moja neformalna informacija je da su odustali zbog HIA studije, odnosno zato što im je bio obećan značajno veći kapacitet u odnosu na ono što je moglo u tom trenutku da se radi, tj. što je HIA studija govorila. Oni su navodno zbog neisplativosti projekta odustali. To su informacije koje sam dobio neformalno, jer nas zvanično niko nije obavestio, niti ova firma koja je dobila tu lokaciju na 99 godina niti Vlada - objasnio je Katić.

Prema njegovoj oceni, poziv za kontrolno saslušanje trebalo je da bude upućen ministrima prethodnih vlada jer su doveli do svega ovoga.

- Neka snose odgovornost za to oni koji su to sve ugovarali i koji su imali procenat vlasništva u tim firmama. Neka se sve preispita, jer je to bila velika investicija - kazao je Katić.