NAKON VIŠE OD 20 GODINE: Presvučena mošti Svetog Vasilija Ostroškog

NAKON više od 20 godina u manastiru Ostrog presvučene su čudotvorne mošti Svetog Vasilija u nove sveštene odežde. Presvlačenje su zajedno obavili mitropolit crnogorsko-primorski Joanikije i sabrani episkopi, sa bratijom ostroške svetinje.

Vladika Mileševski Atanasije zamolio je Svetog Vasilija da njemu i sabranim epsikopima on bude putevoditelj na putu spasenja.

– Eto, promislom Božjijim dogodilo se, da te u ovom vremenu mi nedostojni predstavljamo. Neki bolje, neki slabije, ali smelo govorim, da si i dužan da nam pomogneš, jer ispovedamo ubedljivo, a ti proveri, da verujemo u istoga Boga za koga si ti živeo, Boga Oca, Sina i Duha Svetoga, imamo iste namere, da Bogu ugodimo i molimo se Bogu da preko nas, ovakvih kakvi jesmo, On čini svoje delo spasenja. Posebno, eto, potrebno nam je to u ovom teškom vremenu. I kažem u svojoj smelosti, nemoj se gneviti na nas, što ne idemo u korak, možda, sa tobom, ali smo dobro predvođeni tvojim naslednicima – poručio je Vladika Atanasije mileševski, prenosi sajt Mitropolije crnogorsko-primorske.

Potom se pored moštiju Svetog Vasilija obratio mitropolit Joanikije.

– Znao je naš blagočestivi narod, poučen Svetim Savom, Svetim Arsenijem, čije mošti počivaju nedaleko ovde od Ostroga u manastiru Ždrebaniku, a posebno u ovim krajima poučen Svetim Vasilijem Ostroškim i Svetim Petrom Cetinjskim, da put spasenja je uski put. Nije to onaj široki put koji je zapravo put propasti, kojim se ide i trči i juri za sebičnim, a nadasve prolaznim stvarima, sebičnim interesima, nego je to put spasenja, put Hristov. I mi kao hrišćani idemo tim putem i vidimo smisao života. Već ovdje u ovome svetu Bog nas udostojava, samo ako mi to želimo i ako se trudimo i ako tražimo, ”ko kuca otvoriće mu se”, već ovde doživljavamo, po meri naše vere, blago i svetlost i radost i blaženstvo Carstva nebeskog, Hristovoga, večnog Carstva. Jer mi kao hrišćani sabirajući se u svete hramove Božije, na Svete službe Božje, pričešćujući se Svetim tajnama Hristovim, sjedinjujemo se sa Hristom, izvorom života, izvorom večne radosti, izvorom večne ljubavi – besedio je mitropolit Joanikije.