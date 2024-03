UŠTEDA SE MERI CENTIMA: Akcija ograničavanja marži u Crnoj Gori se sprovodi tek dva dana, a građani već negoduju

AKCIJA kojom bi tebalo da budu snižene cene 500 proizvoda, zvanično je počela u utorak. Ipak, već su počela i negodovanja građana, nezadovoljni su popustima, izborom proizvoda, ali i samom akcijom. Tvrde da se ušteda meri u centima po proizvodu.

Proizvodi na koje je marža ograničena, označeni su crvenom bojom, a na primenu limita obavezni su marketi čiji su prodajni objekti veći od 600 kvadrata.

Jeftinija je pasta za zube od 125 mililitara i do 90 centi. Niža je i cena domaćeg jogurta za oko 15-20 centi. Litar mleka koje je koštalo 1,10 evra, sada se može kupiti za 99 centi. Za 20-30 centi jeftinije može da se pazari riža, grašak je jeftiniji za oko 10 centi. Na akciji je samo svinjsko meso i to svinjski vrat bez kostiju koji umesto 5,80 evra za kilogram, košta 15 centi manje.

Među proizvodima za bebe, cena šampona od 400 mililitara sada je za oko 45 centi niža, dok su sapuni jeftiniji oko 15 centi. Kada je reč o proizvodima za higijenu odraslih, litarski šamponi jeftiniji su za ko 15 centi i mogu se trgovati za 1,30 evra, higijenski ulošci, pakovanja od osam komada mogu se kupiti za 1,10 evra.

Građani tvrde da oznake za artikle koji su na sniženju nisu vidljive, da su cene ograničene na inače najjeftinije i manje kvalitetne proizvode, da cene nisu ni snižene značajno, kao i da se na listi nisu našli proizvodi od značaja za svakog potrošača.

- Ovo je ruganje zdravom razumu! Snižene su navodno cene nekih kupki i šampona koje verujem da retko ko i kupuje, inače su među jeftinijim proizvodima. Cena ulja i brašna ista je kao i pre nekoliko dana, jaja nisu ni stavili na spisak - kazala nam je Podgoričanka koju smo zatekli u trgovini.

Inflaciju suzbijaju niže cene DA ova akcija ne zaustavlja, niti blokira rast cena, smatra nacionalni ekspert za zaštitu potrošača, Jovo Rabrenović. - Cene na ovaj način nisu zaustavljene, one mogu da rastu, ali marže ostaju na nivou od pet do 15 odsto. Istovremeno, akcija je usmerena samo na kontrolu visine marži. Inflacija se suzbija smanjenjem cena - kazao je Rabrenović.

Milija Raičević, penzioner iz Podgorice, kaže da mu se ne sviđa što se akcija neće sprovoditi u svim marketima.

- Osmislili su neko ograničenje u kvadratima. U blizini moje zgrade nema toliko velike trgovne, pa za popuste moram malo dalje da prošetam. Da su bar neki popusti, ali ne vidim na čemu ću to da uštedim, nema mesa, nema jaja, brašno i ulje i dalje koštaju isto. Jogurt sam platio 20 centi manje nego pre nekoliko dana i to je to od moje uštede - kazao je Raičević.

Da li su cene zaista snižene, i da li su negodovanja i primedbe građana koje se već čuju sa svih strana opravdane, proveravaće nadležna inspekcija.

- Kazna će biti od 5.000 do 10.000 evra za svako nepoštovanje - poručio je ministar ekonomskog razvoja Nik Đeljošaj.