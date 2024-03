OSUDA ZLOČINAČKE AGRESIJE NATO NA SRJ: Udruženje boraca u CG polaže vence

U NEDELjU 24. marta, Udruženje boraca ratova od 1990. godine Crne Gore obeležiće 25 godina od početka NATO bombardovanja SRJ polaganjem venaca na spomenike palim borcima, prisustvom pomenima u hramovima SP svim žrtvama tog udruženog zločinačkog poduhvata bez kazne i učešćem svog predstavnika u obeležavanju te godišnjice u Herceg Novom u organizaciji tamošnjeg Udruženja vojnih penzionera i Društva srpsko–ruskog prijateljstva.

Foto I. Marinković

Saopštenje prenosimo u celosti:

- Pozivamo saborce, porodice i poštovaoce palih boraca i predstavnike lokalnih vlasti da u nedelju 24. marta, u 11 časova, zajedno i masovno obiđemo spomenike palim borcima devedesetih u Nikšiću, Mojkovcu, Beranama i Andrijevici uz osudu NATO zločina počinjenog nad njima i civilnim licima. Delegacija Udruženja će istog dana položiti venac na spomenik palim borcima u kasarni Vojske Crne Gore u Danilovgradu na kome je upisano ima vojnika Saše Stajića iz Beograda poginulog u NATO bombardovanju te kasarne 24. marta 1999. godine. Na dan kada su 19. članica NATO-a, na čelu sa SAD, bespravnim bombardovanjem SRJ uz upotrebu zabranjenog oružja, namernnim ratom protiv civilnog stanovništva, razaranjem i trovanjem životne sredine i saradnjom sa terorističkom Oslobodilačkom vojskom Kosova, urušile međunarodno pravo, autoritet i Povelju Ujedinjenih nacija i suverenitet i teritorijalni integritet SRJ, pozivamo najviše nosioce crnogorske vlasti na jedinstvo u osudi tog ratnog zločina bez presedana u kome je poginulo 55 pripadnika Oružanih snaga Jugoslavije iz Crne Gore i ubijeno sedmoro civila tokom bombardovanja lokacija u Crnoj Gori, među kojima su i troje nedužne djece iz Murina.

Zarad mlađih generacija, koje to ne mogu da saznaju iz udžbenika istorije, podsećamo da su od 24. marta do 30. maja 1999. godine NATO bombarderi u Crnoj Gori gađali: kasarnu Vojske Jugoslavije u Danilovgradu, vojni aerodrom u Golubovcima, kasrnu „Šipčanik“ Tuzi, most u Murinu, radarsko-komunikacijski objekat Ratne mornarice na brdu Obosnik u Boki Kotorskoj, radarski sistem na Crnom rtu kod Sutomora i kotu iznad tunela Belveder kod objekta Radio Bara, rt Arzu kod Herceg Novog i druge sporadične mete.Žrtve bombardovanja zslužuju pomen i pravdu pa pozivamo Skupštinu Crne Gore da konačno, po hitnom postupku, donese opšti akt o obeštećenju porodica ubijenih civila i ranjenih lica u NATO bombardovanju Murina i drugih lokacija u Crnoj Gori, čime bi se uklonila njihova diskriminacija koja, na sramotu države, traje dve i po decenije.

Izostanak osude bespravnog NATO bombardovanja SRJ od strane Ujedinjenih nacija i tekući zastrašujući genocid koji Izrael sprovodi nad palestinskim narodom u pojasu Gaze svedoči da je neizvestan opravak te međunarodne organizacije od izuzetnog značaja za zaštitu ljudskih prava i očuvanje mira u svetu. Zato upozoravamo premijera Milojka Spajića da ličnim oduševljenjem NATO-om ne istrčava pred rudu i da se po pitanju strategije nacionalne bezbednosti i strategije odbrane striktno pridržava nadležnosti premijera, Ustava i zakona, ističe se u saopštenju Udruženja boraca koje potpisuje predsednik Radan Nikolić.