FOTELJU BRĐANINA MERAČE SEDMORICA: Prijavljivanje kandidata za direktora Uprave policije završeno, Vlada danas o izboru

Za v. d. šefa UP prijavio se jedini pomoćnik direktora u punom mandatu Aleksandar Radović, koji je rukovodilac Sektora za finansijsko-obaveštajne poslove, v. d. pomoćnika direktora Sektora za borbu protiv kriminala Lazar Šćepanović, kao i vršilac dužnosti pomoćnika direktora sektora granične policije Milutin Vasiljević. Konkurisao je i načelnik kolašinske policije Zoran Braunović, koji je na konkursu za direktora UP 2021. godine bio četvrti od 19 tadašnjih kandidata. Na javni poziv MUP-a prijavio se i komandant Posebne jedinice Miloš Peković, aktuelni načelnik Regionalnog centra granične policije "Centar" Petar Šestović, i službenik policije iz Nikšića Milentije Doderović.

Oni kandidati koji pristanu proći će poligrafsko ispitivanje. U formularu koji je objavio ministar unutrašnjih poslova, Danilo Šaranović, navodi se da odbijanje poligrafskog testiranja ne predstavlja eliminatorni faktor kandidata.

Potpuno je neizvesno kakav će ishod imati sednica Vlade po ovom pitanju. Pokret "Evropa sad" i Demokratska Crna Gora insistiraju da kontrolišu sektor bezbednosti. Priča se da PES neće prihvatiti kandidate Demokrata, smatrajući da v. d. direktora UP može biti samo onaj koji bude imao podršku premijera Milojka Spajića, predsednika PES-a. U slučaju da ne bude izabran v. d. direktora policije ostaju dve opcije - da Zoranu Brđaninu bude produžen mandat dok se koalicioni partneri ne dogovore ili će doći do razlaza u Vladi.

Nesavesna podela stanova

U OKTOBRU 2014. Osnovno državno tužilaštvo je pokrenulo istragu protiv 25 osoba, među kojima su bivši direktor UP Veselin Veljović i prijavljeni kandidat za v. d. UP Petar Šestović, osumnjičeni za nesavesan rad u službi. Njima je tada stavljeno na teret da su kao članovi GO Sindikata UP doneli nezakonite odluke o dodeli 18 stanova u zgradi Sindikata na Tuškom putu u Podgorici. Šestović je, prema Veljovićevom nalogu, dobio sindikalni stan od 54 kvadrata.