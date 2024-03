"PROTEST NIJE VOLJA VEĆINSKOG CETINJA": Mandić o okupljanju pristalica DPS-a

PREDSEDNIK crnogorskog parlamenta Andrija Mandić rekao je na početku današnjeg prvog prolećnog zasedanja u Skupštini Prestonice Cetinje da se oseća ugodno i da ima posebnu odgovornost da bude na visini zadatka, kakvu zaslužuju Cetinje i Crna Gora.

V.K.

Pristalice opozicione Demokratske partije socijalista, kojoj je Cetinje glavno uporište, organizovale su protest revoltirani dolaskom predsednika Skupštine Crne Gore Andrije Mandićem, kojeg nazivaju fašistom.

- Imate privilegiju da su vaši preci stvorili Crnu Goru i da se sva današnja CG okupljala oko ovog velikog grada. Naši preci koji nisu Cetinjani, prepoznavali su tu iskru slobode i prihvatali da zajedno sa vašim precima grade državu Crnu Goru. Nisam siguran da su ovi koji protestuju svi Cetinjani, jer gledajući taj broj oko Skupštine, mislim da to nije volja većinskog Cetinja - rekao je Mandić.

Vaspitavan je, kazao je, da na Cetinju žive ljudi koji bi se mogli nazvati "nadljudima".

- To što danas grupa ljudi, neću reći Cetinjana, troši kredit i to veliki kredit svojih predaka, to je njihov izbor i neka nastave tako da rade. Iskazujem poštovanjem svakom građaninu Cetinja, politika pomirenja koju promivišem nema alternativu to je politika koja nas vodi napred, a ko hoće da bude zarobljenik starih priča podela i omraza neka nastavi to da radi - rekao je Mandić.

Istakao je da poštuje različitost mišljenja, većinsku volju koja je iskazana na izborima i pozvao one koji dele Crnu Goru da to ne rade.

- Potrebno je okupljanje oko ciljeva, a cilj je da Crna Gora bude deo Evropske unije, da vladaju mir i stabilnost - poručio je Mandić.

Oskar Huter, poslanik DPS-a, Mandiću se obratio sa "optuženi sa prezumpcijom nevinosti, vlasniče dvojnog državljanstva", dodavši da način na koji je, kako je rekao, došao u Prestonicu "govori o vama".

Ocenio je aktuelni trenutak skandaloznim i nezapamćenim zbog, kako je kazao Huter, ovolike količine policije, što je odraz ove parlamentarne većine.

- Ako se ugodno osećate, ona ideologija koju je plasirao je neistinita, ili je obratno. Gospodine Mandiću, vi ste rekli da je ovo malo selo, podno Lovćena, da ovde živi sirotinja i sitnež i da mu je značaj to što je ovde rođen Aleksandar Karađorđević. Cetinje je, vojvodo četnički, važno što je ovde štampan Oktoih. Ako vi vidite samo značaj što se ovde rodio Aca Palikuća, onda je to dokaz poštovanja prema ovom gradu. Zaslužujete ovaj doček, zaslužujete da se ugodno osećate uz kordon policije - naveo je Huter, prenela je podgorička Pobjeda.

Inače, ovo nije prvi put da DPS organizuje proteste na Cetinju od kada su, predvođeni Milom Đukanovićem, avgusta 2020. godine izgubili vlast nakon više od tri decenije.

Na gotovo identičan način su 25. marta 2021. godine dočekali tadašnjeg premijera Zdravka Krivokapić, koji je na vlast došao zahvaljujući tadašnjem Demokratskom frontu i pre svega Andriji Mandić koji mu je ustupio prvo mesto na izbornoj listi na izborima održanim avgusta 2020, kada je srušen višedecenijski režim Mila Đukanovića.

I tada je Cetinje bilo blokirano pripadnicima policije, a gvozdena ograda je štitila prilaz zgradi Skupštine Prestonice.

Višednevni protesti pripadnika DPS-a, koje je predvodio Đukanović, održani su na Cetinju krajem avgusta 2021. godine protiv ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija u Cetinjskom manastiru. Grad je tada bio blokiran sa svih strana, a patrijarh Porfirije i mitropolit Joanikije su iz Podgorice do Manastira prebačeni helikopterom, pod zaštitom policije.

BONUS VIDEO: HAOS NA CETINjU: Crnogorski nacionalisti protestuju ispred parlamenta