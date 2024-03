PRITVORENIK NOKAUTIRAO POLICAJCA: Incident u podgoričkom pritvoru, povređeni završio na neurohirurgiji

Policajac dežurne službe podgoričkog Odelenja berzbednosti Mićo Radović teško je povređen kada ga je sinoć oko 21 čas, tokom sprovođenja do pritvorskih prostorija, strahovito udario uhapšeni Zoran Vukčević (38) iz Podgorice.

Foto B.D.

Tom prilikom Radović je zadobio teške povrede glave zbog čega je je smešten na neurohirurgiji Kliničkog centra u Podgorici.

Vukčević je, kako saznajemo, uhapšen zbog serije teških krađa u podgoričkom naselju Konik. On je navdno tražio od službenika UP da ga iz "betonjerke" odvede do toaleta.

Tada je iskoristio trenutak nepažnje policajca koga je udario u predelu glave da bi potom pokušao da pobegne.