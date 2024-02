ZA SPECIJALNE VEZE SRPSKE SA PODGORICOM: Predsednika RS dobrodošlicom dočekao Andrija Mandić, šef Crnogorskog parlamenta

DOBRODOŠLICOM je šef crnogorskog parlamenta Andrija Mandić ispred zgrade Skupštine u Podgorici dočekao predsednika RS Milorada Dodika, koji je u Nemanjin grad došao sa sporazumom o specijalnim vezama.

Milorad Dodik i Andrija Mandić, Foto V. K.

Posle sastanka, na zajedničkoj konferenciji za novinare, Dodik je rekao da RS, kroz Dejtonski sporazum, ima pravo na specijalne odnose sa susedima i da želi sporazum sa Crnom Gorom.

- Smatramo da nema nijednog razloga da Crna Gora to ne prihvati. To nije ništa protiv BiH, već je ovo sporazum u oblastima ekonomije, sporta, obrazovanja, kulture. Nekima u Sarajevu će to smetati, ali je to legalno. Crna Gora je trebalo to ranije da uradi - smatra Dodik, sa čim se saglasio Mandić dodajući da će otvoriti dijalog sa predstavnicima vlasti i opozicije o ponuđenim projektima "Buk Bijela", o korišćenju voda Bilećkog jezera koje pripadaju Crnoj Gori, rekonstrukciji puta Foča - Šćepan polje.

Mandić je kazao da ko poštuje Dejton, poštuje i Srpsku i da je spreman da, kao što priča sa Dodikom, razgovara i sa svim političarima u regionu. Dodik je istakao da je tu da podrži mir, stabilnost i razvoj Crne Gore i njeno opredeljenje za članstvo u EU.

- Mi smo kao RS opredeljeni za EU i kao BiH smo kandidati. Srpska je protiv ulaska u NATO. Poštujemo volju Crne Gore, ali tražimo i da se podrži naš stav. NATO je bombardovao RS, Srbiju i Crnu Goru bez odluke Saveta bezbednosti. Poštujemo pravo Crne Gore da odlučuje o svim pitanjima. Svima želim, Albancima, Bošnjacima, Crnogorcima, sve najbolje. Ali, moja pozicija zahteva da podržavam Srbe ma gde bili. Kao što uvažavamo crnogorsku zajednicu u Srpskoj koja je imala svoje pripadnike na vlasti, očekujemo da i srpska nacija u Crnoj Gori na taj način bude zastupljena. Verujem da može da se izgradi prihvatljivije društvo, da Srbi ne budu diskriminisani kada je u pitanju zapošljavanje. Preko Mandića razvijamo najbolje odnose sa Crnom Gorom - istakao je Dodik, koji je podsetio i da je ranija vlast u Crnoj Gori priznala Kosovo "nauštrb volje Srba".

Na pitanje zašto je došlo do sastanka na 31. godišnjicu zločina u Štrpcima, Mandić je rekao da to nema nikakve veze, niti su znali da se poklapa.

- Svaki zločin osuđujemo, posebno u Štrpcima, koji je jedan od najodvratnijih - odgovorio je Mandić i dodao da ovaj sastanak govori o budućnosti, a ne o prošlosti.

Dodik je rekao da počinioci koji nisu privedeni pravdi treba da se procesuiraju i poručio da nije imao nameru da provocira. Na pitanje zašto se nije sastao sa drugim crnogorskim zvaničnicima, kazao je da uvažava izbore u Crnoj Gori, ali da ima pravo na stavove.

- Ne želim da izbegnem ništa što je u korist Crne Gore i RS. I Vujanović i Đukanović su dolazili u Banjaluku, samo su odjednom prestali i počeli da idu samo u Sarajevo - primetio je predsednik RS.

Dodik je rekao da je srpski svet fantastična ideja i da niko protiv toga ne bi trebalo da ima ništa, "jer on nije usmeren ni protiv koga".

Dodik je sa Mandićem posetio Saborni hram Vaskrsenja Hristovog u Podgorici i kriptu gde je grob mitropolita Amfilohija. Sveštenik Nikola Pejović, starešina hrama, zahvalio se na poseti Dodiku, ističući da se pamte njegova dobročinstva.

Na uvrede odgovorio sa tri prsta

Stotinak metara od zgrade Skupštine Crne Gore okupila se grupa crnogorskih nacionalista u znak protesta zbog dolaska Dodika. Na mnoštvo upućenih uvreda, Dodik im je odgovorio uz osmeh i visoko podignuta tri prsta. Okupljeni su nosili zastavu BiH, i transparente na kojima je pisalo: "Soko sivi a ne kukavica, Crnogorac a ne posrbica", "Putinovi poklisari nijesu dobrodošli", "Dalje ruke od promjene granica", "BiH je nedjeljiva".