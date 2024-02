UMESTO SAT MANJE, RADIĆE SE DAN VIŠE: Izmene zakona Ministarstva ekonomskog razvoja predviđaju da u sezoni trgovine rade i nedeljom

PREMIJER Milojko Spajić, dok se u izbornoj kampanji borio za tu poziciju, obećavao je veće plate i penzije, ali i kraće radno vreme.

Foto investitor.me

Samo nekoliko meseci kasnije, iz Vlade na čijem je čelu, stiže znatno drugačiji predlog. Naime, predloženo je da se ukine neradna nedelja za trgovine, što bi značilo da skoro 50.000 radnika ostaje bez sigurnog slobodnog dana.

Trgovina na veliko i na malo se može obavljati nedeljom u periodu od 1. juna do 31. avgusta i 1. decembra do 31. januara u vremenu od 7 do 15 časova ili 15 do 23 časa, osim u prodajnim objektima smeštenim u okviru trgovačkih centara u kojim se trgovina na malo može obavljati samo u vremenu od 10 do 18 časova. Dnevnica se za taj dan uvećava za 80 odsto, a radnicima obezbeđuje dodatan slobodan dan. Ovo je predlog izmena i dopuna Zakona o unutrašnjoj trgovini koje je pripremilo Ministarstvo ekonomskog razvoja i poslalo Sekretarijatu za zakonodavstvo na mišljenje. Kako su naveli iz tog resora, nakon dobijanja mišljenja, predlog će biti upućen Vladi na utvrđivanje i Skupštini na usvajanje.

Prema rečima ministra ekonomskog razvoja Nika Đeljošaja, odluka o uvođenju neradne nedelje u trgovinama nije bila dobro promišljena, tvrdi da je ona bila „više populistička priča nego realnost”.

-Mislim da je trebalo uraditi na način kako je predložio Socijalni savet, kako su i prihvatili sindikati, da se zaštite prava radnika, ali i da znamo da je naša država turistička destinacija, da postoje potrebe i građana i turista - rekao je Đeljošaj.

Iako je za sindikalce ovakav predlog ranije bio prihvatljiv, smatraju da je ministarstvo trebalo da sačeka sednicu Socijalnog saveta pre nego ga zvanično uputi Vladi.

Poziv na štrajk IZ organizacije Alternativa, koja je inicirala priču o slobodnoj nedelji za zaposlene u trgovini, navode da je taj neradni dan uveden jer država nije bila sposobna da zaštiti prava radnika i slobodan vikend koji im garantuje zakon. Pozivaju radnike da, ukoliko se Vlada usudi da ukine ovaj neradni dan, izađu na ulice ili krenu u kolektivni štrajk.

- Nije korektno i nije prihvatljivo da ministarstvo jednostrano, pre nego što o tome odluči i raspravi Socijalni savet, ide prema Vladi. Sada je na ministarstvu da to stornira, dok Socijalni savet to ne razmotri. Nakon toga ćemo izneti i mi svoj stav - kazao je generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković.

Sa druge strane, poslodavcima je rad trgovina tokom letnje i zimske sezone prihvatljiv.

- Mislimo da je ovo jedna mera kompromisa da svi u mogućoj meri budu zadovoljni. Imamo, verujemo, više nego jaku argumentaciju zbog čega je ovo potrebno Crnoj Gori, privredi i državi, pa i zaposlenima – poručuju iz Unije poslodavaca.

Ukidanje neradne nedelje pokušalo se sprovesti nekoliko puta od kada je ona 2019. godine uvedena. Poslednjeg puta protiv ovakvog predloga bili su poslanici Demokrata, tadašnji Demokratski front, te pokret Evropa sad. Upravo lider tog pokreta, aktuelni premijer, izjasnio se protiv ukidanja neradne nedelje, najavljujući nove reforme kroz program Evropa sad 2 koje će unaprediti prava radnika, ali i radno vreme umanjiti sa osam na sedam sati.