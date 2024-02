SRBI ULAZE U VLADU: Sve izvesnija brza rekonstrukcija izvršne vlasti u CG

PREDSEDNIK Vlade Crne Gore Milojko Spajić saopštio je da je neminovna rekonstrukcija njegovog kabineta u ovoj godini, smatrajući da u Vladu treba da uđu svi iz parlamentarne većine, a među njima i stranke koalicije "Za budućnost Crne Gore" - Nova srpska demokratija i Demokratska narodna partija.

V.K.

- Ne razumem zašto svakih deset dana moramo da raspravljamo o tome. Ja sam se izjasnio da želim sve konstituente parlamentarne većine u izvršnoj vlasti upravo radi preuzimanja odgovornosti. Mislim da smo na dobrom putu da se to desi - poručio je Spajić.

Jedan od lidera koalicije ZBCG Milan Knežević tvrdi da je rekonstrukcija vlade jedan od temeljnih elemenata sporazuma o vlasti.

- Do rekonstrukcije vlade bi moglo doći već u aprilu ili maju - saopštio je Knežević iako je sporazumom parlamentarne većine decidirano da se to desi do kraja ove godine. - Razgovarali smo sa premijerom Spajićem, moguća je rekonstrukcija. Moguće je da Demokratska narodna partija u aprilu ili maju uđe u vladu na poziciji potpredsednika. Ko će to biti odlučiće organi partije.

Diplomatija KOALICIJA "Za budućnost Crne Gore" dobila je važna ambasadorska mesta. Toj listi pripale su Srbija, Rusija, Grčka i Kina. - Mislim da je potpuno prirodno da DNP pripadne pozicija u Moskvi - smatra Milan Knežević.

Predsednik Skupštine Crne Gore i Nove srpske demokratije Andrija Mandić još ranije je nagovestio ulazak Srba u Vladu Milojka Spajića. On je saopštio da su vrlo precizno određena ministarstva koja treba da dobije koalicija "Za budućnost Crne Gore".