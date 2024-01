POD LUPOM PLAN RADA TURISTIČKE ORGANIZACIJE: Odbornici u Herceg Novom ukazali na niz nepravlnosti i nejasnoća

Program rada i finansijski plan Turističke organizacije za 2024. godinu usvojili su odbornici hercegnovske Skupštine nakon višečasovne rasprave u nastavku 17. redovne sednice. Za usvajanje je bilo 17 a protiv 15 odbornika.

Foto: RT HN

Direktorka Turističke organizacije Milja Vitorović informisala je da je Nacionalna turistička organizacija dala saglasnost na predloženi plan i predstavila je projekte i programe čija je realizacija planirana ove godine.

Brojne primedbe uputili su odbornici na predloženi Plan. Istaknuto je da su u porastu stavke vezane za sponzorstva i donacije, ali i za manifestacije u sopstvenom aranžmanu, što iznosi 250 hiljada evra. Sve bi trebalo da ide preko javnih konkursa, kojih u planu i programu za ovu godinu nema. Rebalans prošlogodišnjeg budžeta koji je dobio saglasnost pokazao je, kako je istaknuto, „bahatost i nedomaćinsko ponašanje TO prema sredstvima građana“ jer su izmene finansijskog plana vršene bez prethodne izmene programa rada, a bilo je evidentno da su se tokom godine dešavale manifestacije koje su vođene željama pojedinih članova IO TO.

Najveći problemi ovog plana i programa su, rečeno je, u finansijskom delu. U Turističkoj organizaciji je 56 zaposlenih kojima je deset hiljada potrebno za dodatnu edukaciju, pa su odbornici pitali gde je problem kada je za toliki broj zaposlenih potrebna dodatna edukacija. Čulo se i da Turistička organizacija trenutno nema Budžet i nema pravo da raspoređuje sredstva i da zaključuje bilo kakav posao. Traženo je i da se proveri da li je zaista dobijena saglasnost Nacionalne turističke organizacije.

Ukazano je da bi na računu TO Herceg Novi trebalo da se nalazi oko 600 hiljada evra iz prošle godine, ali će nakon isplate januarskih plata i ledenog tobogana, za koji treba izdvojiti celih 98 ostati svega 20 hiljada evra. Tobogana nema u finansijskom planu, ali ga ima u planu javnih nabavki i to ne preko otvorenog postupka, već neposrednom pogodbom.

Foto: RT HN

Pozivajući se na Zakon o slobodnom pristupu informacijama, zatražene su sve isplate firmi koja je nosilac projekta ledenog tobogana kao i svi ugovori o delu, za PR koji je rađen za TO Herceg Novi. I danas je rečeno da je za sve krivo partijsko zapošljavanje, te da Upravni odbor nije adekvatno nagrađen i da će se sve ponavljati ako ne počnu da se zapošljavaju profesionalci. Predložena je elektronska naplata boravišne takse i postavljeno pitanje o povećanju cene koja sada iznosi jedan evro.

Nerealnim je ocenjen predviđeni prihod od 1,7 miliona evra, jer ni prošlogodišnji nije ostvaren kako je planirano. Postavljeno je pitanje zašto su prihodi od turističke takse u budžetu grada 400 hiljada a u budžetu TO 334 hiljade evra kao i koliko novca TO danas ima na računu.

Odgovarajući na pitanja, direktorka TO Milja Vitorović kazala je između ostalog da je kreirana posebna stavka u finansijskom planu na 100 hiljada evra, a da li će se od toga finansirati ledeni tobogan, ili muzičke zvezde, za vreme Praznika mimoze zavisiće od dogovora sa Direkcijom Praznika. Vitorović je apostrofirala da je u TO od 2015. do 2017. sa šest broj zaposlenih povećan na 23 a onda od 2017. „u periodu kada je na čelu bila Novska lista, na 50 zaposlenih“.

Potpredsednik Opštine Miloš Konjević kazao je da će Novska lista podneti kompletan izveštaj o radu TO od 2017. do 2021. godine kada je na čelu bio Pavle Obradović, član te partije.

Nakon glasanja predsednik Skupštine Opštine Ivan Otović kazao je da u usvojenom planu i programu ima dosta nejasnoća, pa je na nivou konstituenata vlasti dogovoreno da je neophodna ozbiljna analiza svih stavki. Dodao je i da od svih upravljačkih organa u TO očekuje da počnu izradu novog programa i plana rada, koji će uvažiti sve konstruktivne kritike sa sednice SO.