PREVAZIĐENA MIMOILAŽENJA: Zakazan nastavak sednice hercegnovske Skupštine

REDOVNA 17. sednica hercegnovske SO započeta 27. decembra prošle godine, prekinuta je dan kasnije nakon burne rasprave o izmenama i dopunama prošlogodišnjeg finansijskog plana gradske Turističke organizacije. Nastavak je zakazan za 31. januar.

Foto: V.V.

Dogovor je postignut na nedavno održanom kolegijumu sa predsednikom Skupštine Opštine Ivanom Otovićem. On je ocenio da je kolegijum protekao u konstruktivnoj atmosferi, za razliku od drugog dana zasedanja na 17. redovnoj sednici. Pred odbornicima je još 14 tačaka.

Uoči nastavka sednice Otović je poručio da ne može i ne želi da kolegama nameće svoje niti mišljenje svoje političke grupacije, ali želi da uvek imaju na umu da su „koalicija, da zajedno vršimo vlast u gradu, pa i kad postoje mimoilaženja, ti različiti stavovi se mogu iskomunicirati na odgovarajući način. Odbornici treba da glasaju po savesti i u skladu sa ranije dogovorenim principima“.

Odboricima je preostalo da razmotre još 14 tačaka dnevnog reda.

– Tu su programi i planovi rada preduzeća čiji je osnivač Opština, kao i predlog Odluke o povećanju cena usluga preduzeća Čistoća, zatim izbori i imenovanja novih članova bordova direktora,a bira se i novi sekretar Opštinske izborne komisije i potpredsednik Skupštine, informisao je Otović.

Podsetićemo, dok saglasnost o nastavku 17. sednice SO nije postignuta čule su se oštre ocene iz odborničkih klubova. Od one da je „vladajuća koalicija u ćorsokaku“ do predloga o odmeravanju snaga na novim izborima ukoliko dogovor izostane.