SINJAJEVINA BEZ VOJNOG POLIGONA: Ovo je na svom H nalogu saopštio presednik Vlade Crne Gore Milojko Spajić

NEMA gradnje vojnih poligona na Sinjajevini. Ovo je na svom Hnalogu saopštio presednik Vlade Crne Gore Milojko Spajić, nakon razgovora sa predsednikom Građanske inicijative Sačuvajmo Sinjajevinu, Milanom Sekulovićem.

m.sekulović

-Premijerove reči ohrabruju! Nadamo se da ćemo uskoro i zvanično, nakon pet godina borbe, uspeti da dođemo do konačnog cilja, a to je Sinjajevina kao regionalni park prirode i bez vojnog poligona, kazao je Sekulović, ističući da mu je drago da sa Vladom dele istu viziju vezanu za Sinjajevinu, a to je da ona bude poljoprivredno dobro koje će hraniti Crnu Goru.

Odluka ODLUKU u gradnji poligna za artiljerijska gađanja na Sinjajevina donela je vlada Duška Markovića. U to vreme ministar odbrane bio je Predrag Bošković, koji nije mario za proteste građanskih aktivista, stočara,poljoprivrednika i pčelara sa područja Mojkovca, Bijelog Polja, Kolašina, Šavnika i Danilovgrada, kojima je Sinjajevina bila ''hraniteljica''.



Poljoprivreda je način na koji možemo ojačati i našu ekonomiju i smanjiti uvoznu zavisnost Crne Gore. Stoga najbolji garant bezbednosti Crne Gore je proizvodnja hrane, a na tom planu Sinjajevina može dati najveći doprinos jer se na njoj može napasati preko 100.000 ovaca, najmanje 50.000 goveda i ostale stoke. Uspostavljanjem regionalnog parka prirode na Sinjajevini poljoprivreda ne bi bila ometena, već naprotiv mogli bi i da razvijamo ruralni turizam i na taj način pomognemo i lokalnu stočarsku zajednicu, kazao je Sekulović nakon razgovora sa Spajićem.