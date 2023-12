DEMOGRAFSKU SLIKU KREIRAJU STRANCI: U Crnoj Gori nikad nije živelo više ljudi, na popisu oboren rekord iz 2003. godine

POPIS stanovništva u Crnoj Gori pokazao je da su premašena sva predviđanja Monstata.

V.K.

Prema objavljenim rezultatima do srede 27. decembra popisano je 627.340 stanovnika, više nego 2011. godine. S obzirom na to da je produžen do kraja ove nedelje, ta cifra biće još veća! Rekord iz 2003. kada je popisano 620.145 je oboren.

Poslednjih godina, naročito od početka ukrajinsko-ruskog sukoba priliv stranaca u Crnu Goru je pojačan, što je svakako uticalo na povećanje broja stanovnika. Letos ih je zajedno sa Turcima u jednom trenutku bilo čak oko 80.000, što je za crnogorske prilike ogroman broj. U demografskoj analizi objavljenoj 2014. godine, Monstat je procenjivao kako će 2021. u Crnoj Gori u najboljem slučaju živeti 627.383 ljudi. Iako u odnosu na njihove projekcije popis kasni dve godine, sasvim je izvesno kako će ovog puta biti i još više stanovnika nego što su tada predvideli.

Politički analitičar i urednik portala 083, profesor Spasoje Tomić lično je očekivao da broj stanovnika bude manji nego na prošlom popisu od pre 12 godina.

- Verujem da će se jasno pokazati koliko stranaca je Crna Gora primila od vremena ukrajinske krize, koliko njih je dobilo državljanstvo, koliko su nas koštali u smislu davanja socijalne pomoći, a koliko su doprineli Crnoj Gori. Takođe, kako se nezvanično priča, veliki broj Turaka je na primorju kupio nekretnine, pa se pitam da li su i oni popisani - kaže za "Novosti" Tomić.

Duži spisak PREMA popisu Crna Gora je 1948. godine brojala 377.305 ljudi. Tri godine kasnije - 419.950, 1961. - 417.994, 1971. - 529.603, 1981. - 584.310, 1991. - 615.035, 2003. - 620.145, 2011. - 620.029.

Na pitanje kako ocenjuje činjenicu da je na popisu 2011. broj stranaca bio oko osam odsto, a sada očigledno mnogo više, odgovara da je sistem koji je uspostavio Milo Đukanović, a koji ima veze sa dobijanjem ekonomskog državljanstva, doveo do porasta stranaca.

- Jedan broj njih i na taj način je oprao svoj sumnjivo stečeni novac. Crna Gora je postala destinacija gde za male pare možete da otvorite firmu, napravite, kako se kod nas kaže kombinaciju, vratite čist jedan deo novca i zatvorite firmu koja uglavnom ima jednog zaposlenog. Pretpostavljam da će stranci takve pogodnosti koristiti još neko vreme, a da će zatim napustiti Crnu Goru. Ali isto tako sam uveren da će svoje nekretnine zadržati, jer im svakako mogu doneti profit - zaključuje Tomić.

U prošloj godini stranci su u Crnoj Gori osnovali više od 7.000 privrednih društava. Blizu 4.000 osnovali su ruski državljani, što je sedam puta više nego godinu ranije! Turskih kompanija je u 2022. osnovano 1.481, nemačkih 247, ukrajinskih 203, beloruskih 147.