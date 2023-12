KNEŽEVIĆ ZAPRETIO PRIJAVAMA: Protiv Jovana Mugoše

LIDER DNP-a Milan Knežević najavio je podnošenje krivične prijave protiv pripadnika Uprave policije Jovana Mugoše zbog, kako tvrdi, prekoračenja ovlašćenja i zloupotrebe službenog položaja prilikom nedavnog hapšenja njegovog brata Mirka Kneževića.

DNP

- Istovremeno, prijava protiv Jovana Mugoše će biti podnesena i Unutrašnjoj kontroli sa jasnim očekivanjem da on odmah bude suspendovan do kraja istražnog i sudskog postupka. Pre neđelju dana sam se oglasio povodom ovog incidenta i jasno se odredio da moj brat ukoliko je kriv treba da bude procesuiran i da krivično odgovara, ali i da takođe, ukoliko neki od pripadnika UP bude prekoračio ovlašćenja, takođe bude na isti način tretiran kao moj brat, navodi se u saopštenju. -Ppošto je inspektor Jovan Mugoša podnoseći prijavu protiv mog brata priložio i medicinsku dokumentaciju o telesnim povredama koje mu je "navodno" nanio moj brat, očekujem da se ispita uloga i doktora koji je napisao izveštaj o Mugošinim povredama, a koje se ne mogu videti na snimku.

Knežević navodi da "uprkos raznim etikatiranjima mog brata koji nije javna ličnost, pokušajima kriminalizovanja njega i naše porodice, još jednom želim apostrofirati da moj brat u svom dosadašnjem životu nikad nije ni prekršajno kažnjen".

- Moja obaveza je bila da se nakon objavljenog snimka hapšenja mog brata još jednom oglasim, bez namere da vršim bilo kakav pritisak na nadležne organe, ali i da svakom jasno stavim do znanja da nećemo trpeti nikakav vid institucionalnog i bilo kog drugog šikaniranja, koje nismo trpeli od kad postoji prezime Knežević u Mojanovićima pa sve do tzv. državnog udara i današnjih dana, a sa druge strane smo u istom tom periodu svoj patriotizam prema Crnoj Gori višestruko dokazali, ističe se u saopštenju Kneževića uz poruku da se povodom ovog slučaja više neće oglašavati.