BAR SE VIŠE NE SMRZAVAJU: Kadrovski problemi i dalje traju u Bolnici Meljine, ali grejanje radi

POSLE više godina i smrzavanja i zaposlenih i pacijenata, u Bolnici Meljine, koja je već devet meseci uključena u sistem javnog zdravstva, konačno je stiglo lož-ulje.

fOTO: V.V.

To su potvrdili ministar zdravlja dr Vojislav Šimun i direkotr KBC Kotor Davor Kumburović, koji je dodao da je problem grejanja za ovu zimu rešen.

– Rad medicinskog osoblja, kao i boravak pacijenata umnogome je olakšan. Obezbeđena je adekvatna količina goriva, neophodna za grejanje. Siguran sam da ćemo u zimskom periodu koji sledi i uz niske temperature moći da odgovorimo na adekvatan način – izjavio je Kumburović.

Rešavanju problema doprinela su i nadležna ministarstva finansija i zdravlja kao i Fond zdravstva i KBC Kotor u čijoj je upravi i Bolnica Meljine.

- Ne mogu da preciziram koliko je tačno novca određeno, ali mogu da potvrdim da je dovoljno za normalno funkcionisanje bolnice -istakao je Kumburović.

Načelnik Odelenja hirurgije u Bolnici Meljine, dr Goran Komatina objašnjava da su objekti u krugu bolnice stari, ima ih puno i nisu rentabilni. Prema njegovim rečima za odelenje hirurgije urgentan je i kadar, nedostaju lekari i sestre.

- To je deset do 15 ljudi koji bi pokrili kompletan posao tako da od maja i juna budemo operativniji. Ovako se ljudi iscrpljuju. Na hirurgiji su dva lekara, na ginekologiji jedan, na internom jedan i dva penzionera koji su na ispomoći. Dve doktorke su na fizikalnoj ali one nisu operativne svakog dana. Radimo ono što je urgentno, pa šaljemo pacijente u Kotor. Oni su dali sve od sebe da nam pomognu ali iz KBC Kotor ne mogu da rešavaju naše probleme - ocenio je dr Komatina.

Ministar Šimun najavio je posetu Bolnici Meljine, kao i Institutu „Igalo“, kako bi u neposrednom razgovoru sa zaposlenima saznao sve problema sa kojima se suočavaju nako čega bi Ministarstvo zdravlja počelo sa njihovim rešavanjem.