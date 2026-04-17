Nova grupa od 130 đaka otišla na besplatan odmor : Obrenovački osnovci otišli na Rudnik

U okviru projekta “Eko kampovi“ danas je grupa učenika nižih razreda obrenovačkih osnovnih škola otputovala na Rudnik.

Foto: EPS

Grupa od 130 učenika boraviće besplatno 7 dana u objektima Centra dečjih letovališta.

Na sedmodnevni odmor na Rudnik otputovali su učenici iz osnovnih škola “14 oktobar“ iz Bariča, “Draževac“ i “Prva obrenovačka osnovna škola“.

Samo pre nekoliko dana, grupa od 140 dece, otišla je na Taru, a pre njih čak više od 1000 malih Obrenovčana, takođe na ovu planinu, ali i na Goč.

Program “Eko kampovi“ sprovodi Gradska opština Obrenovac u saradnji sa Centrom dečjih letovališta, a cilj projekta je da deca dobiju priliku da borave u prirodi, uče o potrebi zaštite zdravlja životne sredine, druže se sa vršnjacima i razvijaju socijalne veštine.