DEDA MRAZ SPREMA POKLONE ZA DECU: Prijave za podelu paketića u opštinama uglavnom do kraja nedelje

TRADICIONALNO, prestoničke opštine će tokom predstojećih praznika obradovati mališane novogodišnjim paketićima.

U šest beogradskih reona roditelji će tokom ovog i sledećeg meseca moći da prijave svoju decu kako bi dobili poklone.

Opština Voždovac organizovala je prijavljivanje za besplatne poklone do 5. decembra u zgradi opštine, MZ "Jajinci" i "Ripanj". Roditelji će moći da prijave decu i preuzmu vaučere od 9.00 do 19.00 na šalteru, a vikendom od 9.00 do 14.00.

- Želimo da uvećamo radost tokom praznika pa ćemo i ove godine tradicionalno obradovati najmlađe stanovnike sa naše opštine - saopštili su u GO Voždovac. - Paketići su namenjeni deci koja su rođena od 1. januara 2015. godine i imaju prebivalište oni ili roditelj na teritoriji naše opštine. Pokloni će moći da se preuzmu samo sa vaučerom, a na njima će biti naznačeno vreme i mesto gde će se preuzimati paketići.

Roditelji najmlađih Surčinaca mogu da prijave svoju decu za dobijanje novogodišnjih poklona do 12. decembra. Prijave se predaju Odeljenju za društvene delatnosti GO Surčin od 07.30 do 15.00 svakog radnog dana. Kako su saopštili iz opštine nepotpune, neblagovremene kao i prijave koje su podnete poštom ili elektronskom poštom neće biti uzete u razmatranje.

U zgradi opštine Palilula otvoren je šalter od 8.00 do 15.00 na kom roditelji mogu preuzeti vaučere do 5. decembra. Pravo na poklone imaju mališani koji su rođeni od 1. januara 2019. godine do 5. decembra 2024. godine.

- Vaučere u opštini će preuzeti roditelji čija deca nisu upisana u vrtiće PU "Boško Buha" i privatne predškolske ustanove, a mališani koji idu u predškolske ustanove će ih dobiti od svojih vaspitača - navedeno je u saopštenju opštine.

Opština Novi Beograd je i ove godine pripremila iznenađenje za svoje najmlađe stanovnike. Deca do 12 godina se mogu prijaviti za paketiće u Servisnom centru opštine najkasnije do 5. decembra i to radnim danima od 9.00 do 18.00, a vikendom od 10.00 do 16.00.

- Podela paketića uz svečani program je u Hali sportova "Ranko Žeravica" 27. i 28. decembra, od 12.00 do 20.00 - saopštili su iz GO Novi Beograd.