NOVA ADRESA: Oglasila se Nacionalna služba za zapošljavanje

11. 09. 2025. u 10:53

ODELjENjE za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Nacionalne službe za zapošljavanje - Filijale Beograd, ima novu adresu.

Kako se navodi i saopštenju NSZ, odeljenje se sada nalazi na adresi  - Gundulićev venac 23–25, šalteri 1 i 2, kancelarije 7,8 i 9.

