Beograd

EVO KUDA ĆE IĆI: Više linija GSP menja trasu zbog "Bir festa"

Dimitrije Krsmanović

27. 08. 2025. u 14:55

U NAREDNA četiri dana, od sutra do 31. avgusta, u periodu od 10 do 03 sata biće izmenjen režim rada javnog prevoza zbog održavanja manifestacije "Beer Fest 2025" na prostoru kod Poslovnog centra "Ušće".

ЕВО КУДА ЋЕ ИЋИ: Више линија ГСП мења трасу због Бир феста

Foto: Beoinfo

Vozila sa linija 15, 84, 704, 706 i 707, u oba smera će saobraćati trasom Brankov most - Bulevar Mihajla Pupina - Trešnjinog cveta - Bulevar Nikole Tesle i dalje redovnim trasama.

Vozila sa linije 9A, u oba smera će saobraćati trasom: Brankova, kružni tok kod Ušća, Bulevar Mihajla Pupina, Milentija Popovića i dalje redovnom trasom. 

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Vozila sa linije 60 (60L), saobraćaće u smeru ka terminusu  "Novi Beograd - Toplana" trasom: Brankov most - Milentija Popovića - Saobraćajnica pored hotela "Hajat" - Vladimira Popovića - Zemunski put - Brodarska i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka Zelenom vencu vozila saobraćati redovnom trasom linije 60. 

Tokom trajanja manifestacije privremeno se ukidaju stajališta "Ušće" i "Palata Srbija", u oba smera, za linije 15 i 84, kao i "Staro sajmište", "Novi Beograd /Ušće/" i "Muzej savremene umetnosti" u smeru ka Novom Beogradu, za liniju 60L. 

*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*

Na izmenjenim delovima trasa, vozila će koristiti postojeća stajališta linija JGP-a, saopštili su iz GSP-a.

(Tanjug)

BONUS VIDEO-

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HUMANOST NA DELU: Snaga solidarnosti i dobročinstva

HUMANOST NA DELU: Snaga solidarnosti i dobročinstva