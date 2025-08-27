EVO KUDA ĆE IĆI: Više linija GSP menja trasu zbog "Bir festa"
U NAREDNA četiri dana, od sutra do 31. avgusta, u periodu od 10 do 03 sata biće izmenjen režim rada javnog prevoza zbog održavanja manifestacije "Beer Fest 2025" na prostoru kod Poslovnog centra "Ušće".
Vozila sa linija 15, 84, 704, 706 i 707, u oba smera će saobraćati trasom Brankov most - Bulevar Mihajla Pupina - Trešnjinog cveta - Bulevar Nikole Tesle i dalje redovnim trasama.
Vozila sa linije 9A, u oba smera će saobraćati trasom: Brankova, kružni tok kod Ušća, Bulevar Mihajla Pupina, Milentija Popovića i dalje redovnom trasom.
Vozila sa linije 60 (60L), saobraćaće u smeru ka terminusu "Novi Beograd - Toplana" trasom: Brankov most - Milentija Popovića - Saobraćajnica pored hotela "Hajat" - Vladimira Popovića - Zemunski put - Brodarska i dalje redovnom trasom, dok će u smeru ka Zelenom vencu vozila saobraćati redovnom trasom linije 60.
Tokom trajanja manifestacije privremeno se ukidaju stajališta "Ušće" i "Palata Srbija", u oba smera, za linije 15 i 84, kao i "Staro sajmište", "Novi Beograd /Ušće/" i "Muzej savremene umetnosti" u smeru ka Novom Beogradu, za liniju 60L.
Na izmenjenim delovima trasa, vozila će koristiti postojeća stajališta linija JGP-a, saopštili su iz GSP-a.
(Tanjug)
