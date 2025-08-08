BESPLATNA PREDSTAVA U "ŠUMICAMA": Zabava za mališane na voždovačkoj letnjoj sceni
NA LETNjOJ sceni UBC "Šumice" sutra, 9. avgusta, biće organizovana besplatna predstava "Mali gusar i blago sirene" za mališane od 19.30.
Glavni lik predstave je gusar Luka, koji sanja o pustolovinama i istraživanju morskih dubina. Jednog dana dok plovi otkriva tajanstvenu mapu koja vodi ka blagu skrivenom na dnu mora, koje prema legendi čuva magična sirena. Luka, odlučan u nameri da pronađe sirenu i blago, kreće u avanturu. Na tom putu punom prepreka i izazova saznaje da blago sirene nisu ni zlatnici ni dukati, već nešto mnogo vrednije.
