AUTOBUS U POŽEŠKOJ ULICI: Nastavlja se akcija dobrovoljnog davanja krvi

INSTITUT za transfuziju krvi poziva sve građane da i ove nedelje učestvuju u akciji dobrovoljnog davanja krvi.

Foto: Novosti arhiva

Oni koji se odluče na ovakav podvig moći će to da urade sutra od 10.00 do 14.00 časova na uglu ulica Vojislava Ilića i Ustaničke na Voždovcu, kao i kod Doma zdravlja u Požeškoj ulici na Čukarici, od 9.00 do 14.00 časova, a na obe lokacije će biti postavljeni autobusi za transfuziju krvi.

Takođe, u subotu, 11. januara, građani koji odluče da dobrovoljno daju krv imaće priliku da to učine kod Crkve Svetog Preobraženja Gospodnjeg, na Vidikovcu od 10 do 14 časova, gde će takođe biti postavljen autobus za transfuziju krvi.

U nedelju, 12. januara, od 10.00 do 14.00 časova autobus će biti smešten i ispred "Stop šopa" u Borči.