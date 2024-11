ŠAPIĆ: Sa novim parking-prostorom na Banjicu stiže i komunalni red

GRADONAČELNIK Beograda Aleksandar Šapić obišao je danas početak radova na izgradnji novog parking-prostora u Paunovoj ulici na Banjici i tom prilikom istakao da je primarni cilj projekta, osim povećanja broja parking-mesta, uvođenje komunalnog reda.

Foto: Beoinfo

Šapić je istakao da je neposredna okolina banjičke pijace jedan od najfrekventnijih delova opštine Voždovac.

– Izgradnja parking-prostora bi trebalo da bude završena do kraja marta ili početka aprila naredne godine. Po završetku radova ovaj deo grada krasiće potpuno drugačiji ambijent. Novi parking-prostor je već dugo neophodan za ovaj deo grada jer je banjička pijaca jedan od najfrekventnijih „poteza” na Voždovcu. Pored pijace nalazi se „pet solitera” u kojima živi veliki broj ljudi. Svi koji ovde živi znaju da je u ovom delu grada dugo vladao komunalni „nered” i haos, pre svega zbog frekvantnosti dela oko pijace – rekao je Šapić.

Govoreći o uređenju ovog prostora, Šapić je podsetio na period kada se na ovom mestu nalazila Dnevna bolnica za lečenje bolesti zavisnosti, koja je nakon intervencije inspekcije uklonjena.

– Kada su inspektori konstatovali da je objekat u kojem se nalazila Dnevna bolnica neuslovan i nebezbedan, u medijima je svako mogao da pročita kako će se ovde graditi zgrade i kako se sve radi zbog investitora. Evo danas se vidi koliko su bili u pravu. Naprotiv, gradiće se ono što je najvažnije za stanovnike ovog kraja, novi prostor za parking, a ujedno će i pijaca dobiti nove sadržaje. Ponavljam, primarni cilj ovog projekta je uvođenje komunalnog reda, kao i da se prostor koji se do sada koristio za dovoženje robe, pa čak i nelegalnu prodaju drugih stvari, uredi i obezbedi bolji kvalitet života za stanovnike ovog kraja – dodao je Šapić.

On je naglasio da je ovaj projekat daleko važniji nego što to izgleda na „prvu loptu”, naročito za one koji žive u ovom delu grada.

– Verujem da ćemo, kada budemo bili ovde s početkom proleća, možda i malo ranije, imati priliku u to da se uverimo. Konačno ćemo rešiti nešto što je ovde delovalo kao nerešivo, ipak smo uradili jednu značajnu stvar za ljude koji žive u ovom delu grada – istakao je gradonačelnik.

Šapić je podsetio da je u poslednjih godinu i po dana, ovo samo još jedna od mnogih investicija koje je Grad Beograd imao u beogradske pijace pored Palilulske pijace, izmeštanja buvljaka sa Novog Beograda na Miljakovac, pored sređivanja pijace kod Starog merkatora, pijace u Borči.

– Mogu sa ponosom da kažem da beogradske pijace danas nemaju skoro ništa slično sa pijacama pre samo nekoliko godina i postaju zaista pravi brend Grada Beograda. Nastavićemo da uređujemo prostore pijaca jer je to mesto gde dosta vremena provode svi naši građani i moramo o njima da vodimo računa kako bi bili u skladu sa komunalnim redom, a da istovremeno zadrže kulturološki duh koji je važan i koji su oduvek imali – zaključio je prvi čovek srpske prestonice.