TRAMVAJI 7 I 9 PREKO ADE: Počinje demontaža Starog savskog mosta, od petka će biti ukinut saobraćaj

SAOBRAĆAJ na Starom savskom mostu zatvara se u petak, kada počinje demontaža konstrukcije, pa će i tramvajske linije 7 i 9 biti preusmerene.

D. Balšić

Kako je rekao gradski sekretar za saobraćaj Bojan Bovan, ove linije ići će preko Mosta na Adi, zatim pored Sajma i onda Savskom ulicom koja se trenutno rekonstruiše. Autobuske linije 78 i 83 od početka novembra ne idu preko starog mosta.

Prema njegovim rečima, Savska će imati po završetku rekonstrukcije po dve trake i veliki kružni tok.

- Nama je bilo važno da, kada se most zatvori, imamo alternativu za ove tramvaje a imamo i privremenu autobusku liniju 9a za ljude koji tamo kod Brankovog i Starog savskog mosta nemaju alternativu da lako dođu do drugog prevoza - objasnio je Bovan.

Gradonačelnik Aleksandar Šapić kazao je da će novi most preko Save biti završen 2026. ili početkom 2027. godine. On je kazao da će sve učiniti da, svojim autoritetom, pokuša da primora izvođače radova da se drže tog dogovora i da očekuje da će pre završetka mosta biti pušten kružni tok koji se na njega nastavlja. Uklanjanje starog prelaza nad Savom, dugačkog 400 metara, deo je projekta koji obuhvata gradnju novog mosta na istom mestu, kao i izgradnju tunela od Ekonomskog fakulteta do Bulevara despota Stefana.

Dozvola za uklanjanje NA pitanje novinara da prokomentariše navode pojedinih inicijativa da će se stari Savski most rušiti bez rešenja o uklanjanju, Šapić je odgovorio da je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture dalo dozvolu za uklanjanje mosta pre mesec dana, kao i da izvođač radova na novom mostu radi sve u skladu sa zakonom.

Istovremeno, počeće i izgradnja tunela, ali narednih godinu dana neće se menjati režim saobraćaja, jer će se sada raditi samo na izmeštanju instalacija. Šapić očekuje da će jedna cev tunela u produžetku mosta biti gotova i da će tada početi izgradnja druge cevi, ali bušenje tunela počeće tek za više od godinu dana.

Kako su nam rekli u Direkciji za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, koja je zadužena za rukovođenje ovom kompleksnom akcijom, most će biti rastavljen na delove koji će privremeno biti smešteni u skladištu izvođača radova. O trajnoj poziciji starog mosta odlučivaće se kasnije. Istovremeno, gradiće se stubovi i konstrukcija novog savskog mosta, za koji je prošle nedelje Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izdalo građevinsku dozvolu.

Delovi starog Savskog mosta najverovatnije biće privremeno smešteni na prostor između Brankovog i Savskog mosta, na kom sad mašine pripremaju teren.