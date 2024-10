NOVINE U JAVNOM PREVOZU Šapić: Sva nova vozila, kao i ona mlađa od dve godine, biće plave boje

GRAD Beograd je doneo odluku da sva vozila mlađa od dve godine budu plave boje, kako nova vozila koje Grad bude kupovao, tako i ona nabavljena u prethodne dve godine koja će biti prefarbana, izjavio je gradonačelnik Aleksandar Šapić na konferenciji za novinare u Starom dvoru koju je sazvao kako bi govorio o promeni Odluke o boji vozila gradskog prevoza.

Foto: Ministarstvo

Kako je rekao, građani na taj način neće imati nikakvih dilema kada ulaze u novi autobus.

– Mislimo da ova plava boja, „beogradsko plava boja” simboliše i naše reke i naš grad. Ova vizantijsko plava, nemanjićka plava koja ima mnogo simbolike vezane za grad Beograd mnogo je bolja od dosadašnje soc-crvene koja nas je podsećala na kioske sa viršlama. Već danas će se ovi autobusi pojaviti u javnom prevozu, sve nove narudžbine koje dolaze će biti u ovoj boji i mi očekujemo da će, naravno uključujući i privatne prevoznike najveći broj njihovih vozila isto tako biti plav. U roku od najkasnije dve godine Beograđani će moći da vide kako ta plava boja postepeno postaje boja našeg prevoza i počinje da prevladava na beogradskim ulicama – rekao je gradonačelnik.

Šapić je istakao da će sledeće godine Grad napraviti jednu veliku nabavku za još 250 autobusa na gas koji sa novih 150 koji nam sada dolaze isto u plavoj boji i onih sto koji su prošle godine uvedeni u saobraćaj čine svih 500 novih plavih vozila.

– Ako budemo tu nabavku raspisali do proleća, od tog momenta će za godinu i po ili dve sav naš javni prevoz biti u istoj plavoj boji. Takođe će i novi tramvaji i trolejbusi stići u istoj plavoj boji – naveo je gradonačelnik.

On je istakao da je ovoj promeni prethodila promena Odluke iz 2015. godine, kada je Grad Beograd doneo Odluku da javni gradski prevoz bude crvene boje, podsetivši da do tad to nije bilo precizirano.

–Pa je shodno tome, gradski prevoz bio zelene, pa crvene, pa potom žute boje posle donacije japanskih autobusa. Danas smo tu stvar definisali, zbog čega sam posebno srećan jer Beograd zaslužuje da ima svoju boju, a to jeste plava – naveo je Šapić.

On je precizirao da se stara vozila neće farbati u novu plavu boju jer, prema sadašnjem planu, ta vozila treba za oko godinu i po dana ili dve da izađu iz upotrebe.

–Naša je procena da za godinu i po do dve nećemo imati na ulicama vozila starija od tri i po godine, po čemu ćemo takođe biti jedinstven grad u Evropi – rekao je prvi čovek srpske prestonice.

Šapić je istakao da privatni prevoznici takođe imaju obavezu da od danas prefarbaju svoja vozila.

– Sva vozila koja su registrovana prvi put nakon 7. oktobra 2022. godine biće u obavezi da budu plave boje. Sva starija će ostati crvena, neće morati da budu prefarbavana i biće deo javnog prevoza dok prirodno ne budu zamenjena novim vozilima. Smatrali smo da je sada vreme za ovu odluku jer obnavljamo vozni park kupujući nova vozila i prilika je da sva vozila starija od dve godine budu eliminisana – zaključio je gradonačelnik Šapić.