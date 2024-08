ČEŠĆI TEHNIČKI ZA AUTOBUSE GSP: Gradonačelnik Aleksandar Šapić najavio da će uputiti zahtev saobraćajnoj policiji

ISPRAVNOST vozila javnog prevoza trebalo bi češće da se proverava, smatra Aleksandar Šapić, gradonačelnik Beograda. On je najavio da će Grad uputiti zahtev saobraćajnoj policiji da se, kada god se desi bilo šta, radi vanredni tehnički pregled.

Privatna arhiva

Obilazeći završeni kružni tok na izlasku sa Brankovog mosta, Šapić je na novinarsko pitanje zašto na ulicu izlaze vozila koja verovatno nisu tehnički sposobna, odgovorio pitanjem da li "oni treba da pitaju saobraćajnu policiju zašto su ih pustili u saobraćaj kad verovatno nisu ispravni".

- Oni kažu, a kako ti znaš da nije ispravno? Kad je rađen tehnički pregled bilo je ispravno. Evo mi ćemo tražiti vanredni tehnički i već smo to zahtevali pre par meseci - rekao je Šapić. - Najviše bismo voleli da na 40 stepeni nijednom vozaču ne pozli, da nema nikakvih problema u saobraćaju, kao i da nikada ne strada nijedno dete. To bi svaki normalan čovek najviše voleo.

Povodom uređenja Bulevara Mihajla Pupina radi formiranja raskrsnice sa kružnim tokom, Šapić je izjavio da će radovi biti gotovi do početka školske godine i najavio zatvaranje Savskog mosta početkom novembra.

- Skroz smo presvukli i Brankov most, svih šest traka, što nije rađeno više od 15 godina - rekao je Šapić. - Stvoreni su svi preduslovi da se normalno krene u novu školsku godinu.

KRUŽNI PUT OKO KALEMEGDANA Kružni put oko Kalemegdana Gradonačelnik Šapić je rekao da očekuje da u narednih nekoliko dana bude završen posao u Bulevaru vojvode Bojovića, odnosno kružnog puta oko Kalemegdana. - U pitanju je raskrsnica na kojoj počinje kružni put, sa proširenim kolovozomi gde neće biti semafora, te će saobraćaj biti mnogo protočniji. Kada bude postavljen asfalt umesto "kocke", ispuniće se preduslovi da se započnu radovi za proširenje kružnog puta oko Kalemegdana, čime će biti napravljen mali unutrašnji prsten. Proširenjem kružnog puta ubrzaćemo saobraćaj i izmestiti ga iz centra grada.

On je istakao da će se nastaviti radovi na novom kružnom toku na uglu Bulevara Nikole Tesle i Ušća.

- To očekujemo da završimo do kraja jeseni, a treći kružni tok koji ide na uglu Bulevara Milentija Popovića i Mihajla Pupina, ostavićemo za leto, kada bi trebalo da bude manja frekvencija saobraćaja - istakao je Šapić. - Nakon toga ostaće kružni tok na Zemunskom putu i Vladimira Popovića koji će biti urađen kada bude završen most.

Prema njegovim rečima, na taj način će se u potpunosti izmeniti saobraćajna logika i arhitektura, naročito na Novom Beogradu.

- Od Vladimira Popovića i Omladinskih brigada je sve gotovo - kazao je gradonačelnik. - Sada idemo ka Studentskom gradu i ideja je da izbijemo na Tošin bunar sa po dve trake sa svake strane. Ulica Gavrila Principa biti glavna kojom će saobraćati linije koje će ići umesto tramvaja.