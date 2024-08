PLAĆAJU MAJSTORE ZA STARE: Barajevo već pet godina sprovodi jedinstven projekat "Pomoć u kući"

SENIORI iz Barajeva jedini u Beogradu imaju mogućnost da pozovu majstora koji će im odraditi sitne kućne poslove, a da za to ne moraju da izdvoje nijedan dinar.

Foto Shutterstock

Opština već par godina sprovodi projekat pod nazivom "Pomoć u kući", koji podrazumeva pomoć domaćice koja će im srediti stan, lekara koji će doći da ih pregleda ili majstora koji će odraditi sitne kućne poslove. Ovu uslugu koristi pedesetak korisnika.

Ovaj projekat sprovodi se od 2019. godine. Majstori koje je teško "dozvati" ili neće da izađu na teren zbog sitnih popravki bile su inspiracija čelnicima ove opštine da osmisle "Pomoć u kući". Tokom pandemije korona virusom doneta je odluka da se u program uključi i lekarski pregled, jer je seniorima kretanje bilo ograničeno.

Ne moraju da brinu o novcu PREMA rečima Nenada Savića, oni su izuzetno ponosni na ovaj projekat, jer im je cilj da svojim građanima olakšaju svakodnevicu. - Mi smo jedina opština u Srbiji koja sprovodi ovakav projekat, da pomogne građanima, a da oni ne moraju da brinu o novcu. Ovo je najbolji primer kako jedna opština treba da se odnosi prema svojim najstarijim stanovnicima - ocenjuje Savić.

- Naši najstariji građani mogu da pozovu domaćicu koja će im pospremiti kuću ili majstora koji će obaviti sitne popravke. Što se tiče majstorija, to je obično nameštanje brave, zamena sijalice, sređivanje česme, jedna gospođa je tražila zamenu lustera. To su mali poslovi za koje vam majstor neće doći jer mu se ne isplati - priča o motivima za uvoženje ove usluge Nenad Savić, član Veća GO Barajevo. - Ono što je najvažnije, te usluge građani ne plaćaju. U slučajevima kada je ozbiljniji kvar u pitanju, naš majstor je dužan da pronađe ekipu koja će ga popraviti. Tokom leta Opština obezbeđuje i ljude koji će starima da pokose dvorište.

Što se tiče lekara on vodi svoju evidenciju i obilazi građane. Tokom kućne posete lekari obave osnovni pregled i daju upute za specijalistu ukoliko je to neophodno. Na ovaj način seniori ne moraju da odlaze u dom zdravlja već pomoć dobijaju u svom domu.

Prema Savićevim rečima, nije retkost i da građani nekada pozovu pomoć i kada im ne treba samo kako bi sa nekim porazgovarali.