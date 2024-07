VAŽNO OBAVEŠTENJE ZA KUPAČE NA ADI: Oglasili se iz spasilačke službe - ovo su uputstva

KOORDINATOR spasilačke službe Jovan Laušević apelovao je na građane da poštuju pravila na beogradskoj Adi Ciganliji i naveo da spasioci imaju svega par intervencija van plažne ograde, jer je njihov fokus u plažnoj ogradi.

Foto: D. Milovanović

- Voda je prijatna, 26 do 28 stepeni, ali u dubljem delu ona postaje hladnija. Tako da, kako ne bi došlo do nekih neželjenih situacija, kupamo se do bova. Ko hoće da pliva, može uzdužno da pliva, tako da je na našem oku tu pred nama - rekao je Laušević za Tanjug.

On je kazao da bi građani trebalo da u doba visokih temperatura i jakog sunca u vodu ulaze postepeno, da nikako ne ulaze pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci. Laušević je apelovao na roditelje sa malom decom da se jave spasiocima kada ulaze u vodu, kako bi oni obratili pažnju na njih, ali i ljude koji su slabiji plivači.

- Ko je slabiji plivač neka se javi nama, neka nam napomene da je slabiji plivač da obratimo pažnju na njega. Nije to sramota, slobodno javite se da spasioci upravo vide vas i da obrate pažnju - naveo je on.

Prema njegovim rečima, 60 spasilaca na Adi Ciganliji raspoređeno je na 30 pozicija. Vikendom je veći broj kupača, dodao je Laušević i napomenuo da su tada neke pozicije spasilaca i udvajane. Napomenuo je da spasilačka služba ima odličnu saradnju sa hitnom pomoći, sa komunalnom policijom, policijom kao i sa obezbeđenjem Ade Ciganlije.

- Možemo da kažemo da to sve zajedno čini spasilačku grupu - naveo je Laušević.

Posetioci tog beogradskog kupališta saglasni su da je voda topla i da im prija dolazak na Adu, da se rashlade tokom vrelih dana. Jedan posetilac rekao je za Tanjug da je Ada odlična opcija za one koji nisu išli na letovanje. Posetioci naglašavaju i da tokom vrelih dana ima mnogo više ljudi na obali, a da su aktivnosti koje nudi to kupalište razne - od vožnje bicikla, rolera, preko odbojke na pesku pa do igranja društvenih igara na plaži.

- Dolazimo češće tokom vrućina prija nam ovde da se malo rashladimo, ali ove sezone smo sada prvi put došle. Što se tiče aktivnosti, ima odbojka na pesku, mi evo igramo karte, sunčanje, plivanje... - kažu dve posetiteljke.