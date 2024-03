PREKOBROJNO JE OKO 100 PRVAKA: Dve škole u Mirijevu ne mogu da prime svu decu iz naselja

TESTIRANjE predškolaca za upis u prvi razred počinje 1. aprila, a zbog "tesnih" učionica u osmoletkama "Pavle Savić" i "Despot Stefan Lazarević" oko 100 mališana iz Mirijeva ostaće "ispod crte". Iako se već godinama upozorava na potrebu proširenja ili izgradnje još jedne osnovne škole u Mirijevu, konkretnih poteza nije bilo.

OŠ "Pavle Savić" / V. Danilov

Parcela koja je bila "u igri" za novu adresu osmoletke opterećena je nerešenim imovinsko-pravnim odnosima, a predlog da se u dvorištu OŠ "Pavle Savić" izgradi "mala škola" ostao je bez odgovora.

Prema rečima Milana Krstića, direktora OŠ "Pavle Savić", oni će u prvi razred upisati osam, a susedna škola sedam odeljenja, odnosno po jedno manje nego prošle godine. Pravilnikom za ovu školsku godinu je predviđeno da u odeljenju može biti najviše 28 učenika, dok je lane bilo 30. Na osnovu odobrenja školske uprave, može biti upisano još tri učenika u svako odeljenje.

- U praksi to znači da u startu imamo 66 učenika manje, a ako se tome doda manji broj đaka u odeljenju, dolazimo do brojke oko 100 prvaka - kaže Krstić. - Godinama upozoravamo na ovaj problem. Mirijevo se poslednjih godina ubrazno razvija i doseljava se veliki broj mladih bračnih parova. To je rezultiralo da dve postojeće osmoletke nisu dovoljne za sve brojnije generacije đaka prvaka koje dolaze. Dok se škole u centru grada trude da privuku učenike, jer nema dece, mi ne možemo da upišemo ni sve prvake koji teritorijalno pripadaju našim školama.

NEREŠENI IMOVINSKI ODNOSI UPRAVO nerešeni imovinsko-pravni odnosi koče početak izgradnje škole u Mirijevu. Završen je popis vlasnika parcele na kojoj će nići škola, a na spisku ih je čak 30. Kako su "Novosti" već pisale, Sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu je sa Sekretarijatom za investicije potpisao sporazum o projektovanju i izgradnji škole u naselju Mirijevo. I Vlada Srbije je ponovo dala saglasnost da je u ovom delu prestonice potrebna još jedna osmoletka. Nova škola bi trebalo da se nalazi u okolini Sedme beogradske gimnazije, u delu naselja koji je Mirijevcima poznat pod imenom "Livada".

Pre dve godine nadležanima je predložena izgradnja "male škole" u dvorištu OŠ "Pavle Savić" u Mirijevu, koja bi privremeno rešila problem nedovoljno prostora za upis đaka prvaka.

- S obzirom na to da je površina dvorišta dva hektara, deo prostora bi mogao da se iskoristi za gradnju novog objekta - kaže Krstić. - Predložili smo da se u dvorištu, gde je sada letnja učionica, izgradi objekat u kome bi bila fiskulturna sala i pet učionica. To bi nam mnogo olakšalo rad i rasteretilo postojeće kapacitete, jer bi u tim učionicama nastavu imalo deset odeljenja. Ako bi nam Grad izašao u susret i prihvatio predlog, problem bi bio privremeno rešen, dok ne počne izgradnja nove škole. Dodatni plus je i što su rešeni imovinsko-pravni odnosi i ispunjeni urbanistički uslovi.

I stanovnici ovog dela prestonice su više puta upozoravali nadležne na neophodnost izgradnje nove škole. u oktobru 2019.organizovana je akcija potpisivanja peticije kojoj se pridružio veliki broj javnih ličnosti. Peticija sa 10.000 potpisa je, tada, upućena na adresu Vlade Srbije, Ministarstva prosvete i tehnološkog razvoja, kao i predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Zahteve građana podržali su i nadležni u Gradu i u Republici.