SASLUŠAN RADNIK FIRME "BANBUS" SA ČIJEG AUTOBUSA NA LINIJI 78 JE OTPAO TOČAK I USMRTIO VERKU J. (69): Mehaničar ostaje u pritvoru

MEHANIČAR firme "Banbus" I. R. sa čijeg autobusa je u ponedeljak otpao točak i usmrtio sugrađanku Verku J. (69) juče je saslušan u Prvom osnovnom javnom tužilaštu u prisustvu branioca, gde je predložen pritvor zbog opasnosti da će ponoviti delo, jer obavlja posao pregleda svih vozila u ovoj firmi. On je priveden zbog osnova sumnje da je počinio krivično delo teška dela protiv bezbednosti saobraćaja. Za ovo je zaprećena kazna od jedne do osam godina zatvora.

Foto: D. Milovanović

Šef saobraćaja u "Banbusu" Veljko Kovačević ističe za "Novosti" da se vozaču guma oštetila zbog rupa na Starom savskom mostu i spletom neverovatnih okolnosti ubila ženu kod Karađorđevog parka.

Ćerka tragično nastradale sugrađanke juče se oglasila na društvenim mrežama, gde je istakla da je na objavljenom snimku upravo njena majka.

- Ova žena sa snimka koju reanimiraju je nažalost moja pokojna majka, koja je u Klinički išla po rezultate i u tom istom završila život - napisala je ona ispod video-zapisa.

Prema informacijama, zadnji levi točak autobusa na liniji 78 otkačio se u blizini stanice Karađorđev park, kotrljao tridesetak metara i udario u dve žene, a Verka J. ostala je prikovana za ogradu Infektivne klinike. Lekari iz ove ustanove odmah su potrčali da pomognu, ali do dolaska Hitne pomoći nesrećna žena je bila bez svesti i pulsa. Tragično nastradala žena u nesreći je zadobila ozbiljne povrede glave i u teškom stanju dovezena je u Urgentni centar, gde je obavljena operacija. Ipak, borba lekara da je spasu se završila neuspešno, preminula u utorak oko podne.

Prema nezvaničnim navodima iz policije, vozač je uradio alko-test, koji je bio negativan.

- Tragedija je strašna, žao je svima zbog onoga što se dogodilo, zvali smo i ženu koja je povređena, razumemo bol porodice preminule - govori Kovačević za naš list. - Problem su bile udarne rupe na Starom savskom mostu, pošto se vozač u telefonskom pozivu požalio da je osetio nešto u gumama. Ipak, nešto kasnije je javio da je sve u redu. Nažalost, svega dvadesetak minuta kasnije došlo je do tragedije. Veštak je takođe video da je guma bila deformisana.

Kako Kovačević tvrdi za "Novosti", mehaničari i ostalo tehničko osoblje u ovom preduzeću rade u tri smene, kako bi se ispoštovali svi standardi.

- Vozilo sa kog je otpao točak je 2016. godište, a po ugovoru sa Gradom, koji je potpisan pre osam godina, autobusi ne smeju da budu stariji od decenije. Svakog dana u saobraćaj prestoničkim ulicama pustimo oko 60 vozila na nekoliko linija. Trenutno imamo 40 vozača iz inostranstva i 80 šofera iz Srbije.

Dea Đurđević: Strašna koincidencija

VODITELjKA Dea Đurđević, kojoj je autobus sa linije 78, 2019. godine otkinuo ruku prokomentarisala je tragičan događaj koji se dogodio u ponedeljak.

- Koja koincidencija, strašno... - kaže ona. - Iskreno, malo me je to vratilo, samo zbog broja. Između moje i ove saobraćajne nezgode bilo je još dosta, nažalost, saobraćajnih nezgoda sa autobusom, ali me je ova malo vratila u istoriju. Samo mi je žao što gospođa i ja ne možemo više da podelimo svoje iskustvo, jer, nažalost, ona nije živa.