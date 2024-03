VLADA IZABRALA ČLANOVE PRIVREMENOG ORGANA: Šapić vodi Beograd do novih izbora

VLADA Srbije imenovala je prošle nedelje članove Privremenog organa za Grad Beograd, iste kao i u oktobru prošle godine. Privremenim organom predsedava Aleksnadar Šapić, a za članove su izabrani Aleksandar Mirković, Nikola Nikodijević, Vladimir Obradović i Dobrica Veselinović.

Odbornici u Skupštini grada, Foto N. Skenderija

Prema rečima Nikole Nikodijevića, sastav Privremenog organa odslikava sastav raspuštene gradske skupštine iz oktobra prošle godine, jer u međuvremenu nije konstituisan novi saziv na osnovu rezultata decembarskih izbora.

- Privremeni organ u Beogradu nije uveden prvi put, to se dogodilo i 2013.godine kada je Dragan Đilas smenjen sa mesta gradonačelnika - podseća Nikodijević. - Ovo telo menja skupštinu, gradsko veće, pomoćnike, gradonačelnika, predsednika parlamenta ali je suština da obezbdi nesmetano funkcionisanje grada Beograda do konstituisanja skupštine i izbora organa. S obzirom na to da će izbori biti 2. juna, sigurno će ovaj Privremeni organ nastaviti da radi još narednih nekoliko meseci do okončanja celokupnog izbornog procesa i izbora novog gradonačelnika - objasnio je Nikodijević.

Kako kaže, njihov posao jeste da omoguće da sve komunalne službe i javna preduzeća rade nesmetano.

- Sva naša komunalna preduzeća obavljaju svoju delatnost od GSP, "Zelenila", "Čistoće", "Elektrana", "Vodovoda i kanalizacije", ustanova socijalne zaštite, predškolske ustanove, sve funkcioniše u najboljem redu - istakao je on.

Napominje da je "jedina mana" Privremenog organa - privremeno finansiranje.

-Mi smo imali prva tri meseca privremeno finansiranje, koje ide tri meseca. Mi ćemo ga krajem marta produžiti na još tri meseca. Naravno, imamo dovoljno sredstava za sva javna preduzeća, za sve ustanove i za sve usluge koje Beograd pruža- poručio je Nikodijević.