ZA PETINU MANJE OBOLELIH: Izveštaj GZJZ o epdemiološkoj situaciji u prestonici

BROJ obolelih od akutnih respiratornih infekcija, u odnosu na sedmicu ranije, manji za petinu, a od obolenja sličnih gripu za 39.8 odsto, pokazuje izveštaj GZJZ.

U periodu od 26. februara do 3. marta, sa dijagnozom ARI je evidentirano 10.557 osoba, a sedam dana pre ih je bilo 13.331. Grip je dijagnostikovan kod 302, što je 200 slučajeva manje nego nedelju pre.

Među obolelima od respirtornih infekcija najviše je osoba uzrasta od pet do 19 godina (38,4 odsto), od 20 do 64 godine (34,7 odsto) i uzrasta do četiri godine (18,3 odsto). Na "udaru" gripa je najviše radno spsobnog stanovništa starosti od 30-64 godine (108 il 35,8 odsto) i uzrasta od pet do 19 godina (96 - 31,8 odsto). Udeo osoba starijih od 65 godina je 11,9 odsto (36), uzrasta od 0-4 godine je 11,3 odsto (34), a starosne grupe od 20-29 godina je 9,3 odsto (28).

U 25 uzoraka je potvrđeno prisustvo virusa gripa i to u 13 briseva A (H1), u osam briseva A (H3), u tri brisa virus gripa A netipizirani, a u jednom brisu virus gripa B.