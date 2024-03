MANJE ZARAŽENIH: Blagi pad broja novoobolelih od velikog kašlja

U PERIODU od 26. februara do 3. marta u prestonici je registrovano 29 novoobolela od velikog kašlja, što je 15 manje nego sedam dana pre.

Foto Shutterstock

Prema podacima Gradskog zavoda za javno zdravlje (GZZJZ), od marta prošle godine do 3. marta ove, dijagnoza pertusisa je potvrđena kod 930 pacijenata.

Najveći broj obolelih su i dalje deca uzrasta od 10 do 19 godina (568 ili 61,1 odsto), a najviše ih je starosti 12 godina (101), 13 godina - 95, 14 godina - 84. Među najmlađima, starosti do četiri godine je 101 pacijent. Opština Zemun i dalje prednjači u broju dijagnostifikovanih slučajeva - 181, sledi Voždovac - 141, Čukarica i Zvezdara po 92 i Novi Beograd - 91. Zbog težine kliničke slike na bolničkom lečenju je bilo 80 obolelih, među njima 65 dece do tri godine.

Od ukupnog broja pacijenata, potpuno vakcinisana su 563 (6o,5 odsto), nepotpuno 56, a 62 dece uzrasta do tri godine je nevakcinisano. Kod 249 obolelih se ne zna da li su primili cepivo.

Kako navode u GZZJZ, u cilju suzbijanja epidemije i sprečavanja pojave novih slučajeva predložene su i preduzete protivepidemijske mere izolacija i lečenje obolelih, vakcinacije nevakcinisane i nepotpuno vakcinisane dece do navršenih 13 godina.