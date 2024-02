PROŠLE NEDELJE 44 OBOLELA: Deca školskog uzrasta i dalje najugroženija

TOKOM prošle nedelje u prestonici su registrovana 44 novoobolela od velikog kašlja, što je devet manje nego sedam dana pre. Prema podacima Gradskog zavoda za javno zdravlje (GZZJZ), od marta prošle godine do 25. februara ov,e dijagnoza pertusisa je potvrđena kod 901 pacijenta.

Najveći broj obolelih su i dalje deca uzrasta od 10 do 19 godina (557 ili 61,8 odsto), a među njima prednjače mališani uzrasta 12 godina (99 obolelih), 13 godina - 95, 14 godina - 83. Među najmlađima, starosti do četiri godine je 93 pacijenta.Opština Zemun i dalje prednjači u broju dijagnostifikovanih slučajeva - 176, sledi Voždovac - 136, Čukarica - 91, Zvezdara - 90 i Palilula - 87. Zbog težine kliničke slike na bolničkom lečenju je bilo 80 obolelih, među njima 65 dece do tri godine.

Od ukupnog broja obolelih obelelih potpuno vakcinisanih je 552 (61,3 odsto), nepotpuno 56, a 58 dece uzrasta do tri godine je nevakcinisano. Kod 235 obolelih se ne zna da li su primili cepivo. Dijagnoza oboljenja je laboratorijski potvrđena real time PCR testom iz brisa nazofarinksa kod 411 obolelih, serologijom kod 487 Beograđana, dok je kod preostala tri pacijenta bolest dijagnostifikovana na osnovu kliničke slike i epidemiološke povezanosti sa laboratorijski potvrđenim slučajem.

Kako navode u GZZJZ u cilju suzbijanja epidemije i sprečavanja pojave novih slučajeva predložene su i preduzete protivepidemijske mere izolacija i lečenje obolelih, vakcinacije nevakcinisane i nepotpuno vakcinisane dece do navršenih 13 godina, hemioprofilaksa kod kontakata obolelih osoba u porodici prema stručnim preporukama infektologa, redovno provetravnje prostorija, često pranje ruku.