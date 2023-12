RANIJE SNIMLJENI GLODARI, A SAD GOLUB: Ponovo užas u beogradskoj pekari

U PEKARI u Kosovskoj u Beogradu 10. decembra snimljena su dva pacova, jedan je šetao u vitrini gde se nalazila hrana, a drugi je stajao kod kase. Na društvenim mrežama je objavljen novi snimak na kom se vidi kako golub kljuca hleb u pekari koja ima isto ime, ali se nalazi u Ulici kralja Milana.

Snimak je objavljen na Instagram stranici Serbialive beograd i navodi se da će neko kupiti hleb koji je kljucao golub. Inače, za golubove se navodi da su "leteći pacovi" jer bakterije i glivice u njihovom izmetu i ektoparaziti na perju izazivaju bolesti kod ljudi.

Podsetimo, iz pekare u kojoj su snimljeni pacovi su ranije ispričali da je u tom lokalu deratizacija i dezinsekcija urađena samo nekoliko dana pre nego što je došlo do nemile situacije.

- Ne znam šta da kažem, mnogo mi je neprijatno. Baš me je sramota. Zaista o svemu vodimo računa, deratizaciju i dezinsekciju smo uradili mesec dana pre predviđenog roka. Trebalo je da je uradimo u januaru baš sa ciljem da ne dođe do problema. Uradili smo je 4. decembra i trebalo je da budemo mirni šest meseci do sledeće. Ali desilo se šta se desilo. Ne mogu rečima da opišem koliko mi je neprijatno - ispričala je ranije za naš portal Biljana Marković koja je zaposlena u pekari.

