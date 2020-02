Novosti online | 25. februar 2020. 10:05 | Komentara: 0

U ponedeljak je u domu LA Lejkersa “Stejpls centru” održana komemoracija u čast tragično nastradalih Kobija Brajanta, njegove ćerke Đijane i još sedmoro ljudi, koji su živote izgubili u helikopterskoj nesreći koja se dogodila 26. januara.U sredu će biti tačno mesec dana od teške nesreće, za koju su košarkaši Lejkersa saznali u avionu, dok su se vraćali s gostovanja u Filadelfiji, a Entoni Dejvis je otkrio šta se kobnog dana dešavalo u letelici “jezerdžija”.- Ne mogu da spavam u avionu i obično gledam nešto na Ipadu. Bio sam baš fokusiran na film, kada sam video kako mi Dvajt Hauard i Demarkus Kazins mašu i pokazuju da skinem slušalice. Kada sam to uradio Hauard mi je samo rekao „Čoveče, Kobi je poginuo“. Bio sam u fazonu, koji Kobi, jer sam bio siguran da to nije Kobi Brajant - pričao je Dejvis i nastavio.- Rekli su mi ponovo Kobi, ali nisam prihvatao da je to on. Nekoliko sekundi posle toga samo me je pogodilo i nisam mogao da verujem. Lebron je spavao u tom trenutku, a oni su mi objašnjavali da je Kobi poginuo u padu helikoptera. Počeo sam da budim Brona i govorim mu „Budi se, budi se“. Svi su onda palali internet da vide da li je to istina i šta se dešava. Ni Džejms nije verovao šta se desilo i bio je baš u šoku. Samo nam je govorio da prestanemo da ga zezamo. Bila je to kao scena iz filmova. Bio je neverovatno pogođen i povređen. Hauard je pobegao u WC, ali smo svi čuli kako jeca i plače i onda je krenulo. Džejms nije mogao da se suzdrži. To je bio najduži let ikad za mene – ispričao je Entoni Dejvis.