M. Blažić/Novosti online | 03. jun 2020. 17:00 > 19:38 | Komentara: 0

PARTIZAN nastavlja put ka rekordnom, petom uzastopnom peharu u Kupu Srbije. U četvrtfinalnom duelu protiv Radnika u Surdulici, gde je fudbal povremeno prepuštao glavnu ulogu navijačima, crno-beli su bili bolji od domaćina i za više od jednog gola koliko je na kraju pokazao semafor - 1:2 (1:2). Odnos u upućenimudarcima ka golu (4:30) i izvedenim kornerima (4:12) predstavljan dovoljan pokazatelj odnosa snaga na terenu.





Prvo poluvreme okršaja na surduličkoj “Bombonjeri” imalo je dva potpuno različita perioda. U prvoj polovini tog dela igre fokus je bio na svemu što se dešavalo oko terena, uz vrlo malo je bilo fudbala, dok je finiš tokom nestvarne nadoknade od 18 minuta doneo tri gola i mnogo bure. Trebalo je igračima oba tima dobrih 15-ak minuta da se po povratku sa prinudne pauze “nađu” na terenu, a Partizan je bio taj koji je prvi stigao do daha i počeo ozbiljno da preti Vasiljeviću.





Neuspešno je to do početka zaustavnog vremena činio Natho u nekoliko navrata, a onda se Izraelac okrenuo onome što najbolje radi - asistiranju. U drugom minutu nadoknade Natho je sjajno doturio loptu do Asana kojem nije bilo teško da matira Vasiljevića za lakši put crno-belih ka pretposlednjem stepeniku Kupa Srbije.

Da je dvoipomesečna pauza prijala Japancu videlo se i u 15.minutu nadoknade prvog poluvremena kada je iz drugog pokušaja uspeo da zatrese mrežu Radnika i na taj način je prvi put od letošnjeg dolaska u Humsku postao dvostruki strelac. I to nije bilo sve od poluvremena kakvo se retko vidja pošto je Radnik posle nekoliko solidnih pretnji iz kontri uspeo da “zakuva” utakmicu. Samo što je lopta krenula sa centra Danoski je imao zicer pred Stojkovićevim golom. Ono što on nije uspeo,jeste rezervista Stamenković posle odbitka - 1:2.





Nastavak je doneo sličnu sliku na terenu, Partizan je kontrolisao sredinu, dok su Surduličani bezuspešno vrebali prilike da iz kontranapada odvedu utakmicu u penal seriju. Raspoloženi Takuma Asano je mogao u 58. i 68. minutu do het-trika, a i Umar Sadik je u 56. i 79. minutu mogao mnogo bolje da reaguje glavom pred golom Vasiljevića. Partizan je do kraja, mirno, racionalno i bez prevelikog rizika sačuvao kapital stečen u finišu prvog poluvremena (u drugom minutu nadoknade Stojković uz pomoć prečke sačuvao gol) i tako stigao do polufinala Kupa Srbije koje je na programu već u sredu 10.juna.





RADNIK - PARTIZAN 1:2 (1:2)

STRELCI: Stamenković u 45+17 za Radnik, Asano u 45+2 i 45+17 za Partizan. Stadion Radnika. Gledalaca: 1000. Sudija: Srđan Jovanović (Beograd) 7.

RADNIK: Vasiljević 7,5 - Stojanović 6, Stevanović 6,5, Kričak 6, Pejčić 6 (od 82. Dimitrić -), Đorđević 5,5 (od 74.Georgiev -), Kostić 6, Mitošević 6,5, Makarić 6 (od 82. Mićić -) Danoski 6 (od 82. Islamović -) - Pavlov - (od 37. Stamenković 6,5).

PARTIZAN: Stojković 7 - Miletić 6,5, Vitas 6, S. Pavlović 6,5, Urošević 6,5 - Šćekić 7, Zdjelar 7 - Marković 6,5 , Natho 7,5 (od 83. L.Pavlović -), Asano 8 - Sadik 6 (od 83. Matić -).

Igrač utakmice: Takuma Asano (Partizan)





DRUGO POLUVREME





Utakmica u Surdulici je nastavljena. Natho je šutirao precizno, gađao donji levi ugao gola, Vasiljević je odlično reagovao. Posle kornera je Sadik poslao loptu preko gola.





Mogao je Radnik do izjednačenja u 49. minutu. Dug napad, nekoliko odličnih pokušaja domaćih igrača, Stojković je bio na pravom mestu da spreči pogodak.





Sadik je pokušao preciznim udarcem, Vasiljević je odlično reagovao. Potom je pao u kaznenom prostoru i tražio penal, sudija Jovanović mu je pokazao da ustane i da nema prekršaja. Asano je mogao i do het-trika, odlična akcija, dobar šut, ali je neko od igrača Radnika dokačio loptu i izbio je u korner posle kog nije bilo opasnosti.













Ponovo pokušava Asano, plasirana lopta, Vasiljević po ko zna koji put na meču sprečava pogodak. Japanac želi taj het-trik. Izašao je sam pred golamna, Vasiljević je izašao, odbranio, lopta je došla do Markovića koji nije šutirao iz prve, krenuo je sa njom, dovoljno vremena za Vasiljevića da reaguje i da uhvati loptu.





Još jedna promena u domaćem timu, Georgiev ulazi umesto Đorđevića.





Sebičnost Sadika. Dobio je odličnu loptu, imao samog Asana, odlučio je da proba sam da reši, dovoljno da ga odbrana domaćina zaustavi. Dvostruka promena Miloševića, ušli su Matić i Lazar Pavlović umesto Sadika i Natha. Na drugoj strani Mićić, Islamović i Dmitrić umesto Makarića, Danoskog i Pejčića.





Mogao je Vitas da se upiše u strelce i stavi tačku. Bio je najviši u skoku, Mitošević je sa gol linije izbacio u novi korner. Vasiljević je uspeo da uvhati loptu posle drugog udarca iz ugla, ali ne i da započne kontru svog tima.





Malo je nedostajalo da Radnik izjednači autogolom. Vitas je loše intervenisao, Stojković je pratio let lopte koja je od prečke otišla u korner. Posle centaršuta iz ugla je Mitošević šutirao iz voleja, pored gola.















Nije bilo više uzbuđenja do kraja. Partizan je prošao u polufinale Kupa.



PRVO POLUVREME





SASTAVI TIMOVA:





RADNIK: Vasiljević - Đorđević, Stevanović, Kričak, Stojanović - Kostić, Pejčić, Mitošević, Danoski - Makarić, Pavlov





PARTIZAN: Stojković - Miletić, Pavlović, Vitas, Urošević - Zdjelar, Šćekić, Marković - Asano, Matić, Sadik





Utakmica u Surdulici je počela. Na početku meča dosta faulova i prekida zbog toga što su igrači ostajali da leže na terenu.





Navijači crno-belih su istakli isti transparent koji je bio u Humskoj i koji ima jasnu poruku o "večitom rivalu" - na njemu piše "Lige gde cigani nisu prvi se poništavaju, dok se lažne titule sa navijačima proslavljaju".





Asano se odlično ubacio u prostor, Sadik je pratio akciju, ali je Japanac poslao prejak centaršut i lopta je završila u gol-autu.





Sudija Jovanović je povukao igrače sa terena dok se transparent ne skloni.







Foto: M. Blažić



Posle prekida koji je trajao oko 15 minuta utakmica je nastavljena. Transparent je sklonjen.





Crno-beli su preuzeli inicijativu po povratku na teren. Stvorili su nekoliko prilika, ali bez ozbiljne opasnosti po gol domaćina.







Prva promena u domaćem timu. Posle jednog udarca je Jevgen Pavlov pokazao da je u bolovima, pa je zamenjen. Ušao je Bogdan Stamenković.





Odlična prilika za Partizan. Marković je odložio za Natha koji je odlično šutirao, golman je još bolje reagovao. Sjajna prilika za Sadika. Ostao je sam, šutirao glaovm, pravo u golmana.





GOOOL - Natho je poslao savršenu loptu za Asana, Japanac se sjajno snašao i pogodio mrežu za vođstvo svog tima.













Umalo velika greška Pavlovića, pokušao je da vrati ka golmanu, iako je protivnički igrča bio tu, Vitas je bio na mestu i otklonio opasnost. Mogao je Radnik do izjednačenja u 54. minutu. Greška Miletića, Danoski prima loptu, šutira snažno, preko gola. Milošević je bio jako ljut na svoje pulene.





GOOOOL - Partizan uz dosta sreće do drugog gola. Asano se ubacio odlično, šutirao, golman je uspeo da interveniše, nastala je velika gužva, ogromna greška odbrane Radnika, a Japanac uspeva da se ispravi i da zatrese mrežu.













GOOOOL - Radnik smanjuje prednost. Stamenković, koji je nedavno ušao u igru, je pogodio. Duga lopta za Denoskog, Stojković uspeva da odbrani, lopta se vraća za Danoskog koji ne uspeva ni iz drugog pokušaja, ali Stamenković prati akciju i uspeva da pogodi mrežu.