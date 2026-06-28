SNAGA NAŠE ARMIJE: Vučić video moć Vojske Srbije na "Pasuljanskim livadama" (VIDEO)

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je prikazu novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije na vojnom aerodromu „Pukovnik-pilot Milenko Pavlović“ u Batajnici, a nastavak prikaza je bio na Pasuljanskim livadama.

TANJUG/JADRANKA ILIĆ

Prikaz dejstva dronova po cilju i akcija presretanja

Visoko-manevarski taktički dron "lanius Iks“ kojim upravlja operater prikazuje vežbu uništavanja žive sile. Nako toga, dron presretač "vihor" cilja dron samoubicu.

Artiljerijska sredstva dejstvuju po zacrtanim ciljevima

U delu prikaza artiljerijskih sredstava, prvi put je na delu viđen češki višecevni lanser raketa (VBR) RM-70 "vampir", kalibra 122 mm.

Okupljeni su, između ostalog, mogu da vide uspešno dejstvovanje, haubice "nora“ i ruskog hibridnog topovsko-raketnog sistema kratkog i srednjeg dometa "pancir-S1".

Najnovija modernizovana verzija tenka T-84AS3 uspešno pogađa ciljeve na poligonu.

Dejstvo avijacije po ciljevima na zemlji

Prikaz je nastavljen dejstvovanjem avijacije po ciljevima na zemlji.

Uzleteli su i helikopteri Mi-35, koje su dejstvovale po ciljevima na zemlji, što je propraćeno aplauzima.

Počela vežba

Nakon uvodne reči, Vučić je izdao dozvolu da počne vežba, i izdat je signal "Udar".

Prvo su dejstvovali sistemi "Pasars" po vazdušnom cilju, a zatim su sa "Pancirima" otvorili vatru i po ciljevima na zemlji.

Nastavak prikaza na Pasuljanskim livadama – angažovano 130 sredstava i sistema i više od 1.000 pripadnika Vojske Srbije

Prikaz se časova nastavlja na Pasuljanskim livadama, najvećem vojnom poligonu u Srbiji.

Tokom centralnog prikaza obučenosti, opremljenosti i osposobljenosti biće izvedeno bojevo gađanje uz savremena sredstva naoružanja koja su u proteklom periodu ili nabavljena ili modernizovana, koja se već nalaze u operativnoj upotrebi ili su u završnoj fazi uvođenja u sistem naoružanja.

Najpre je planirano dejstvo artiljerijsko-raketnih jedinica za protivvazduhoplovna dejstva, nakon čega će uslediti gađanje avijacije, tenkovskih, mehanizovanih, pešadijskih i artiljerijskih jedinica, kao i dronova i sistema lutajuće municije.

Komandant Prve brigade Kopnene vojske brigadni general Jovica Matić rekao je za RTS da je na poligonu angažovano više od 130 sredstava i sistema i preko 1.000 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

Prisutni su i v.d. pomoćnika ministra za materijalne resurse dr Nenad Miloradović, lider SNSD Milorad Dodik, predsednik NS Republike Srpske Nenad Stevandić, načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović, ministar odbrane Srbije Bratislav Gašić, ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić...

Obraćanje medijima posle prikaza Lider SNDS Milorad Dodik je rekao da je impresivno sve što je urađeno na jačanju srpske vojske, i kaže da je pre 15 godina Vojska Srbije bila u zapuštenom stanju, a danas je u pitanju jedna od najjačih odbrambenih sila. - Čestitam predsedniku Vučiću, načelniku generalštaba, svim vojnicima i oficirima, nek je srećno - kazao je on. Predsednik Vučić je svim građanima čestitao Vidovdan, i poručio je da je naša vojska sve snažnija i jača. - Danas ste videli neke sisteme koje niste mogli da vidite, videli ste i nešto što ćemo uskoro da proizvodimo, radimo dobro i vredno, i bićemo u stanju da zaštitimo svoju zemlju. Ljudi moraju da znaju, ukoliko bi Srbija bila predmet agresije, gubici neprijatelja bi bili dramatično veliki, i malo ko bi se usudio da nas napadne - rekao je on. FOTO: Novosti Ističe da radimo sve ono što Andreas Šider nije uspeo u svojoj zemlji i kazao da je to čovek koji mrzi Srbiju i ovaj narod. - Veoma se radujem i srećan sam što je on zadovoljan, i verujem da će biti posebno obradovan kada sagleda izborne rezultate. Da ljudi u Srbiji znaju, nije to neki moj protivnik, već čovek koji mrzi Srbiju, koji traži nezavisno Kosovo, govori da smo mi genocidni - rekao je predsednik. On ističe da neće da se bavi predsedničkim izborima i da je rok od podnošenja ostavke 90 dana, dodajući da su oni daleko. - Što se tiče Handesblata i teksta Jana Ružičke, on je pametan mladi momak, koji dobro razume potrebe Evrope ali i situaciju na Balkanu. On je podržao tekst koji smo pisali Rama i ja, mislim da je racionalno i pametno izabrano - kazao je predsednik. Vučić je komentarisao i bes blokadera nakon najnovijih istraživanja, koji njemu u slučaju izbora daju 46 odsto podrške građana. - Dok jedni blokiraju puteve, drugi ih grade. Inače da znate sa 46 odsto bio bih veoma, veoma nezadovoljan - rekao je on. Vučić na prikazu naoružanja Kaže da je srećan i da je molio da postoji što više naleta. - Što više sati da budete u vazduhu, da se srodite sa mašinom, sa oružjem i oruđem - kazao je on. FOTO: Novosti Predsednik je prvo razgovarao sa tehničarem aviona MiG-29 i primio je izveštaj o naoružanju koje nosi ta letelica. - Ustvari za običnog čoveka, uspeli smo da obezbedimo da MiG-ovi obavljaju funkcije lovaca, ali i bombardera - rekao je on. Pitao je hoćemo li imati dovoljno pilota i dobio je odgovor "trudićemo se". Konstatovao je da je na akademiji nešto više upisnika došlo i da, po prvi put, imamo dovoljno upisnika. - Ljudi su nam potrebni - rečeno je predsedniku. Foto: ФОТО: Novosti POGLEDAJ GALERIJU Podseća da dolaze Rafali, kao i "još nešto o čemu ne može da govori". Predsedniku je prikazana raketa CM-400. - To je kineska... To je ta raketa. Jeste li zadovoljni? Vidiš šta je osmeh kod dobrog vojnika kad ima dobru raketu - izjavio je Vučić. Zamolio je da ih sačuvamo jer "nisu jeftine", ali obećava da ćemo nabaviti još. Prikazane su i modernizovane bombe na koje su stavljeni sistemi za navođenje kako bi im se povećala preciznost i domet. Prikazana je i kineska bomba na ruskom sredstvu. - To imamo mi i Egipćani. Tako smo napravili. Spojili smo, kao na "PASARS" kad smo stavili "kornet" - kazao je Vučić. FOTO: Novosti

- Mnogo sam srećan što prvi put prikazujemo rakete, navođenje bombe, uglavnom smo prikazivali samo letelice - rekao je on, i zapitao šta piloti misle o raketama CM-400, na šta je dobio jedinstven odgovor - "Najbolje!"

- Mi se ne sekiramo za bilo koga drugog, mi se uvek pripremamo samo da branimo svoju zemlju. Bićemo sve jači! Da li će to svi da vole - neće! Budi Bog sa nama, neće svi to voleti, ali mene interesuje šta građani Srbije žele - kazao je on.

Vučić je govorio i o glasanju koje je organizovano na velikom skupu u Beogradu i otkrio je koliko je listića ubačeno.

- Ubačeno je 60.000 listića, pregledaću poruke koje su građani pisali juče. Ima mnogo toga da se nauči od naroda - rekao je on.

Kaže da imamo kineske, ruske, američke rakete...

- CM-400 je strašna raketa... Povećaćemo broj - obećao je on.

Vučić je potom pregledao borbene helikoptere i razgovarao sa pilotima.

- Danas gađamo "Atakom" sa helikoptera. Najviše u svetu volim kada je u našim rukama Mi-35, jer ima poseban, vrlo nezgodan, zlokoban zvuk. Opasna mašina - rekao je predsednik.

Predsednika su izvestili da su upravo ovakvim helikopterima na Bliskom istoku obarani dronovi, kao i da je to ekonomično sredstvo zato što je topovska municija jeftina.

- Za razliku od "Pancira" je pokretljiviji - kazao je Vučić.

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Na konstataciju blokadera da je "juče ugrozio građane na skupu", Vučić je rekao:

- Pustite me molim vas. A danas je u Kraljevu mnogo hladnije.

On kaže da stiže mnogo naoružanja, i da je potpisano mnogo ugovora.

U razgovoru sa vojnicima i oficirima Vučić se uvek interesovao odakle su poreklom, a kada mu je više njih reklo da je sa juga, predsednik je kratko prokomentarisao:

- Da nam nema juga Srbije, ne bi nam ni vojske bilo.

Predsednik je zatim pregledao dron CH-95, i operater drona ga je izvestio o naoružanju koje ova moćna kineska letelica može da nosi.

Ističe da je Izrael uspešan u operacijama jer ima digitalnu armiju i procese skraćuje do maksimuma.

- Najviše se gubi vremena na sagledavanje i odlučivanje - kaže on.

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Ističe da je naša vojska sve snažnija, a biće još jača kad krene vojni rok.

- To će dodatno da pojača naše vojne kapacitete. Krećemo u martu sa služenjem veoma kratkog vojnog roka. To će doneti mnogo više odgovornosti, ozbiljnosti, drugačijeg sagledavanja života muškarcima i mnogim devojkama - naveo je on.

Govorio je i o važnosti PVO sistema poput HQ-18, koji čuvaju naše gradove.

- Mučimo se oko čuvanja onoga što je najvažnije, to je gasna infrastruktura, kompresorske stanice - rekao je on.

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Prikazana je i nova municija za haubice "Nora", uključujući i GT-1, precizni projektil koji može pogađati tačkaste ciljeve.

- Šta smo uradili sa šasijama za "Nore"? Jel napravljena nova FAP-ova šasija? Tako je i najbolje - kazao je on, i dodao da je najbolje da što više radi Vojno-tehnički institut.

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Vučić je pregledao i rakete "alas", koje će služiti za precizna gađanja.

- Ovo je potpuno novo nešto što smo dobili, pre nekoliko dana. Višecevni lanser raketa "vampir" - rekao je predsednik, i obavešten je da će biti danas korišćene i termobarične rakete, slične onima koje koristi čuveni ruski TOS "solncepek".

Vučić je zatim krenuo da pregleda PVO sisteme, a posebno ga je oduševilo kada je video devojku koja upravlja sistemom "Mistral".

- Kako joj je ime? Teodora Stanković. Hvala vam Teodora što branite i čuvate našu zemlju - rekao je predsednik, na šta je pozdravljen sa: "Služimo Srbiji!"

Vučić je pregledao i presretače dronova, a zatim je istakao važnost kopnenih robota, koji se mogu koristiti za vatrenu podršku, ali i evakuaciju ranjenika, čime se ne ugrožavaju životu medicinskih ekipa.

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Vučić će kasnije prisustvovati i realizaciji gađanja iz navedenih sredstava ratne tehnike na poligonu „Pasuljanske livade“.

Ministarstvo odbrane saopštilo je ranije da će 28. juna biti organizovan prikaz novih i modernizovanih sredstava i sistema Vojske Srbije na vojnom aerodromu "Pukovnik-pilot Milenko Pavlović" u Batajnici i potom gađanja iz sredstava ratne tehnike na poligonu "Pasuljanske livade".