VUČIĆ SA LIN DANOM: Ponosan sam što Srbija može da ugosti najvećeg šampiona svih vremena (VIDEO)

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa najvećim badminton igračem svih vremena, dvostrukim olimpijskim šampionom i petostrukim svetskim prvakom Lin Danom.

Foto: Printskrin

Vučić dočekao Dana

Lin je istakao kako je prvi put u Srbiji, a Vučić je rekao da je ponosan što Srbija može da ugosti najvećeg šampiona svih vremena.

Napomenuo je da je tokom posete Šnagaju, Lin Dan bio jedini čovek to jeste psortista za koga su svi čuli.

- Hvala vam na lepim rečima - rekao je Lin.

Predsednik je poručio da je jedan čovek bio iznenađen time da će Dan doći u Beograd.

- To je moje zadovoljstvo i čast - rekao je Dan.

Foto: Printskrin

- Srećni smo što ćemo promovisati Ekspo, to je velika prilika za nas da prikažemo Srbiju u najboljem svetlu, teme su muzika i igra, i zato vam hvala što ste pristali da zajedno sa nama promovišete - kaže Vučić.

- Mi smo ponosi na naše odnose sa Kinom, i nisam znao da ste vi u svim delovima Azije toliko popularni. Dakle sa Malezije, Tajlanda, Indije svi znaju sve o vama isto kao i u Kini - kazao je predsednik.

- Koliko dnevno se trenira da budete najbolji svih vremena? Da osvojite sve Olimpijske i svetske titule - upitao je predsednik Dana, na šta mu je on rekao da svaki dan treba da se posveti najmanje 6 sati.

- Imao sam sreću da u karijeri nisam doživeo povredu - rekao je Dan, i dodao da je to tako kod svakog sportiste, na šta je predsednik dodao "ma gdje kod svakog, da naši ovi iz fudbala treniraju 6 sati gde bi im kraj bio".

Taj sport traži brzinu, kondiciju, mentalnu posvećenost rekao je Vučić, te dodao da je ovo veliki podstrek za našu omladinu.

- Svi čekaju samo da ga vide - rekao je Vučić.

- Jel' ima samo jedan reket ili dva? Da ga pobedima? - upitao je Vučić kroz šalu. Prevodilac je istakla da je ipak reč o jednom i da je to poklon za predsednika Vučića.

Foto: Printskrin

- Ja bih ovo promašio sto puta - našalio se predsednik, te je zatražio lopticu da pokaže svoje umeće.

- Promašio bih svaku drugu - nastavio je Vučić sa šalama.

- Moj mali sin trenira tenis, i sledeće godine ću doći sa njim na Ekspo i tom prilikom bi on želeo da upozna Novaka Đokovića i da mu da reket - kazao je Lin, na šta je predsednik rekao da veruje da će Đoković to i da uradi i da je on najvćea zvezda u Srbiji pored Jokića.

Na pitanje predsednika u kojim delovima Azije je sport najpopularniji Lin je rekao da je u Indoneziji i Maleziji.

- Poslednjih godina francuski sportisti su najbolji - rekao je Lin.

Ko je Lin Dan?

Lin Dan je kineski je profesionalni badmintonski igrač, dvostruki olimpijski šampion, petostruki svetski šampion, kao i šestostruki Sve engleski šampion i smatra se jednim od najvećih igrača badmintona svih vremena.

Osvojio je svih devet glavnih titula u svetu badmintona - Olimpijske igre, Svetsko prvenstvo, Svetski kup, Tomasov kup, Sudirmanov kup, Super serije masters finale, Sve englesko otvoreno prvenstvo, Azijske igre i Azijski šampionat čime je posatao prvi i jedini igrač koji je to ostvario.

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