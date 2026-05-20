"NEMAJU NI LIDERA, NI PLAN, NI PROGRAM" Analitičari za "Novosti" o blokaderima na Slaviji: Oni su nasilnici koji ne podnose neistomišljenike

BLOKADERI su danas na Slaviji napali aktiviste Srpske napredne stranke tokom postavljanja štandova SNS i transparenta sa porukom "Srbija pobeđuje". Oni su SNS aktiviste najpre verbalno napali, a potom su upotrebeli suzavac, dok je u jednom trenutku izvučen i nož.

Analitičari su za "Novosti" govorili o brutalnom nasilju blokadera nad aktivistima SNS na Slaviji, ali i o njihovoj nasilnoj politici prema svim neistomišljenicima.

Milenko Jovanov, šef poslaničke grupe SNS je za "Novosti" izneo je da je ovo samo još jedan u nizu incidenata blokadera.

- To je još jedan dokaz da je nasilje jedino što znaju i jedino što nude. Radi se o jednom ekstremno nasilnom pokretu, koji želi da fizički ukloni iz javnog života svakog ko ne pripada onome za šta se oni zalažu. Svoje političke protivnike žele fizički da uklone, da prebijaju, da proganjaju i to pokazuju svojim delovanjima evo već godinu i po dana. Da podsetim, ovo je samo poslednji u nizu incidenata. Oni su pre toga pucali u čoveka ispred Skupštine Srbije, pokušali su da spale člana SNS u Novom Sadu u prostorijama, linčovali su ljude u Nišu, maltretirali su ljude po ulicama, na društvenim mrežama i svuda, tako da ovo je samo još jedan u nizu dokaza da se radi o nasilnicima koji nisu u stanju da podnesu da neko može da razmišlja na drugačiji način u odnosu na njih. I to je strašno - rekao je Jovanov za "Novosti".

Milana Vuković, analitičarka je za "Novosti" napomenula da je nasilje na Slaviji ustvari "pumpanje" atmosfere pred novi veliki skup koji su najavili.

- Opet smo imali priliku da vidimo one sramne scene i opet smo imali priliku da vidimo da blokaderi sada, verovatno pred novi veliki skup koji su najavili 23. maja, pokušavaju da izvrše eskalaciju nasiljem u našoj zemlji i da na taj način "pumpaju" atmosferu i da ponovo postanu medijski relevantni. Činjenica je da ste videli ljude koji su stajali na štandovima SNS, koji su redovno i mirno obavljali svoje predizborne aktivnosti i koji su ponovo bili žrtve šačice ekstremista koji očigledno ništa drugo politički nemaju da ponude građanima, osim fizičkih sukoba sa političkim protivnicima. Ono što jeste jasno je da bez obzira koliko god oni napadali i aktiviste i štandove i prostorije SNS, ono što ne mogu da napadnu i ono što ne mogu da urade je da ne mogu da zastraše ljude koji predstavljaju deo SNS, ne mogu da zastraše onu ideju i poruku koju SNS nosi sa sobom, a to je da ćemo nastaviti da promovišemo politiku mira, stabilnosti i jednu državotvornu politiku i da se borimo za to da nikada ne dozvolimo da neko ko pokušava putem nasilja da preuzme vlast u našoj zemlji bude ikada relevantan politički faktor. Narod se i te kako opredelio kome veruje. To je politika Aleksandra Vučića i narod želi stabilnost i narod sigurno "sutra" na izborima, kada god oni budu održani, neće svoje povrerenje i neće svoj glas dati onima koji smatraju da je apsolutno u redu, zakonito i legitimno da napadnu svoje političke protivnike. To je zapravo jedini način kako oni učestvuju u političkoj trci. Bez ikakvog lidera, ideologije, planam programa... jedino što su ponudili je destruktivnost i nasilje, a to nikada za građane Republike Srbije neće biti pravi odabir - rekla je Vuković za "Novosti".