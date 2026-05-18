"SVE POSTAJE KOMPLIKOVANIJE, TEŽE" Vučić najavio: Sutra ili prekosutra sastanci timova za obezbeđivanje rezervi energenata
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je održao važne sastanke sa zvaničnicima stranih zemalja u Bakuu, gde je učestvovao na 13. Svetskom urbanom forumu i najavio da će po povratku u Beograd već sutra ili prekosutra održati sastanke sa timovima kako bi se obezbedile rezerve enegenata zbog situacije u svetu koja postaje sve teža i komplikovanija.
- Sve postaje komplikovanije, sve postaje teže, i u Evropi, ali i u Aziji, svuda u svetu, tako da neće biti lako bilo kome da izađe iz ove krize. Mi ćemo morati da imamo, čim se vratimo u zemlju, koliko sutra ili prekosutra, da imamo sastanak novih timova - rekao je Vučić novinarima.
Kaže da je sa ministrom finansija Sinišom Mali već razgovarao o tome jer su, kako je rekao, pred nama teška i izazovna vremena, a posebno u smislu obezbeđivanja rezervi.
- Jer ako ne obezbedimo sad rezerve, nećemo imati ničega već tokom leta, a kamoli na zimu - kazao je Vučić.
