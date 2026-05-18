Politika

"SVE POSTAJE KOMPLIKOVANIJE, TEŽE" Vučić najavio: Sutra ili prekosutra sastanci timova za obezbeđivanje rezervi energenata

В.Н.

18. 05. 2026. u 14:56

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je održao važne sastanke sa zvaničnicima stranih zemalja u Bakuu, gde je učestvovao na 13. Svetskom urbanom forumu i najavio da će po povratku u Beograd već sutra ili prekosutra održati sastanke sa timovima kako bi se obezbedile rezerve enegenata zbog situacije u svetu koja postaje sve teža i komplikovanija.

СВЕ ПОСТАЈЕ КОМПЛИКОВАНИЈЕ, ТЕЖЕ Вучић најавио: Сутра или прекосутра састанци тимова за обезбеђивање резерви енергената

Foto: Printskrin/TV Pink

- Sve postaje komplikovanije, sve postaje teže, i u Evropi, ali i u Aziji, svuda u svetu, tako da neće biti lako bilo kome da izađe iz ove krize. Mi ćemo morati da imamo, čim se vratimo u zemlju, koliko sutra ili prekosutra, da imamo sastanak novih timova - rekao je Vučić novinarima.

Kaže da je sa ministrom finansija Sinišom Mali već razgovarao o tome jer su, kako je rekao, pred nama teška i izazovna vremena, a posebno u smislu obezbeđivanja rezervi.

- Jer ako ne obezbedimo sad rezerve, nećemo imati ničega već tokom leta, a kamoli na zimu - kazao je Vučić.

SKANDAL: Prvi čovek vojske nije pročitao mejl od Amerikanaca - vojska iz medija saznala za važnu odluku

POLjSKA je u sredu bila zatečena iznenadnom odlukom SAD da otkaže planirano raspoređivanje američkih trupa u toj zemlji. Ali ispostavilo se da je upozorenje stiglo još nekoliko dana ranije. Naime, kako piše Politiko, poljska vojska je bila obaveštena o potezu Pentagona još prošlog ponedeljka, prema rečima troje ljudi upoznatih sa tim pitanjem koji se nalaze u najužem krugu načelnika Generalštaba Oružanih snaga Poljske, generala Veslava Kukule, koji je primio upozorenje.

18. 05. 2026. u 09:58

POLITIKA IZA DEČIJEG OSMEHA
POLITIKA IZA DEČIJEG OSMEHA

U savremenoj politici malo šta je opasnije od zloupotrebe dece u ideološke svrhe. Deca se predstavljaju kao simbol moralne čistote i koriste kao štit određenih političkih narativa, dok se svaka kritika njihovih poruka proglašava napadom na samo dete.

18. 05. 2026. u 16:35

