PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić danas boravi u poseti Sremskom okrugu.

Kako je planirano predsednik će u Šidu razgovarati sa meštanima.

Obraćanje Vučića

Pre obraćanja predsednik je obišao štandove i porazgovarao sa lokalnim proizvođačima.

- Za sve ono što smo uradili drugi su zaslužni, a ono što nismo ja sam kriv... Video sam tu sada divne žene iz Batrovaca i Vašice, izlazimo sa mašinama i uradićemo kompletan put Vašica-Batrovci. Samo da kažete da nije samo opština zaslužna. Ponosan sam na činjenicu što sa prvi predsednik koji je posetio Batrovce - rekao je Vučić.

Vučić je rekao da će uraditi mnogo kako više ne bi padalo drveće po putu id a se uradi za ljude koji su čuvari i branioci otadžbine.

- Za par dana krećemo i nećemo da stanemo dok ne završimo sve. Sve ono što ste zamišljali godinama biće urađeno - rekao je Vučić, te dodao da želi da naša deca dobiju najmoderniju školu aludirajući na rekonstrukciju OŠ "Branko Radičević".

Vučić na osveštavanju krsta postavljenom u parku prirode Mali Bosut

Predsednika su dočekali okupljeni građani ogrnuti srpskim trobojkama uz poklike "Aco, Srbije" i transparente "Šid je uz Vučića" i "Srbija pobeđuje!"

Predsednik je dočekan aplauzom i ovacijama "Aco Srbine!"

Nakon što je stigao počelo je osveštavnje krsta, kojem prisustvuje i veliki broj sveštenih lica.

Vučić u domu Bulatovića

Predsednik Vučić je srdačno dočekan u domu Bulatovića.

Kako je rekao ministar Bulatović, zahvaljujući predsedniku i Vladi mnogo toga je urađeno za ovaj kraj.

Predsednik je najavio i nove radove na OŠ "Branko Radičević".

- Razlog moje posete svakoj opštini je to što mi je to posao. U Šisu postoji veliki broj stvari koji smo najavili, a nismo uradili pa ćemo zato sada to da ubrazamo... Potrebna je i obilaznica oko Šida, vodosnabdevanje da se reši, i Osnovna škola i Sremski front - pojasnio je predsednik, te pomenuo da je potrebno dovesti nekog od investitora.

- Došao sam da kažem da ću biti kriv i za ono što se uradi, eto zato sam došao. Bosut je predivna reka, uliva se u Savu, inače malo vode ali korisiti tok Savinih rukavaca i prelepa je reka i baš u Bosutu se uliva u Savu - kazao je Vučić, te dodao da osim puteva, škola i rada na industrijskog zoni ne može da obeća ništa više, te zapitao zašto u protejlih 60 godina niko ništa nije uradio za ovaj okrug.

- Za neke pobeđuju studenti, za nas pobeđuju svi građani ili Srbija. Početak izborne kampanje, kako to ide u svim demokratskim zemljama. Za mene je važno da postoji poštovanje, jedni u nekom trenutku, drugi u drugom, da svako izađe sa svojim idejama. Još ne čuh njihove, ali dobro je da te ideje suprotstave idejama napretka, izgradnje škola, bolnoica, puteva, svega drugog, tako da verujem i čini mi se da ćemo planom, programom i energijom uspeti da pobedimo, a ne sloganima i parolama - dodao je predsednik.

- Ljudima su potrebni putevi i vodovodi, i za koji dan će da vide mašine ovde - rekao je Vučić.

Predsednik je podsetio i na brojne kompanije i druge projekte koji su do sada urađeni u Srbiji.

- Završavamo Kuzmin-Sremska Rača auto-put i to će mnogo značiti našim ljudima pogotovo u Semberiji i Krajini kako hoćete. Jedino nam je Šid ostao i za to sam ja kriv... Kad se žale kažu 'nemoj mene Vučić je kriv', a kad se uradi nešto onda su to oni. Tako da kad zvaršimo nešto ovde doćiću da kažem da sam to ja uradio, ne oni - rekao je predsednik.

Predsednik je ponovio i da država nije igračka, te sa se izbori raspisuju kada su pogodni uslovi za to.

- Izboru su tu, narod će se izjasniti i verujem da će biti prava odluka pošto ljudi biraju svoju budućnost. Znaju da od državnog rukovodstva zavisi mnogo toga i da se natakav način prema tome obanjujemo. Znate neko sam sebe obmanjuje... Kao kad bih došao i rekao vam 'ja sam zdrav ko dren', pa tako i oni... - rekao je Vučić, te podsetio da je odneo pobedu nad blokadersko-opozicionim listama iako je u pojedenim mestima bilo teško, te istakao da ukoliko pojedini žele sami sebe da lažu, samo neka nastave.

- U kancelarijama njihovm mi se ništa ne sviđa... Nemam problem da oni odu tamo i da imaju agendu, ali onda nemoj da se predstavljaš kao rektor... Svako ima pravo. Neko ode u Moskvu, neko Brisel, neko ovamo ili onamo... Problem je što neki misle da će Amerikanci ili Brisel da ih održe na nekom mestu. To je glupo i naivno. Znam ljude koji su 20 godina u ovom poslu i oni i dalje misle da će neko sa strane da ih održe, a ne ljudi... Mnogima se na telefon ni ne javlja, raznim stranicam i svim onima koji znam da žele zlo Srbiji - rekao je predsednik aludirajući na ponašanje blokadera u Srbiji.

Pomenuo je da ne želi da priča sa Martom Kos.

- O čemu da pričam sa onima koji lažu svaki dan o Srbiji? Meni je važno da je Srbija na evropskom putu, videli ste juče - rekao je Vučić, te aludirao kako je EU okupila sve blokadere na jednom mestu.

- Sledeće godine kad oni budu na vlasti ja ću da budem blokader, našalio se predsednik.

Predsednik je potom razgovarao sa meštanima Šida.

Jedan od njih je proizvođač vina, kojeg je Vučić pohlavio.

Vučić je naglasio još jednom da će posle završetka svih najavljenih radova doći da pokaže da je za to zaslužan on, odnosno "onaj koga svi napadaju".

Vučić je istakao kako u svim krajevima Srbije, kada je pitanju proizvodnja vina 2025. godina najbolja.

- Što ga nisu rešili negoprodali? I to za 400 miliona, a mi spremni da platimo 2 milijarde? Jel hoće da zaratim sa Rusijom? Pri otm se držimo čvrsto. Što bi MOL držao otvorenom rafineriju u Srbiji? Mi smo rekli ne može, izmislili su nekog biznismena da prolongiraju, mi smo rekli ne može ili ćete da kupite sad ili nikako. Išli su toliko daleko da nam prodajus ve bioskope u Srbiji. Celo deitnjstvo mi je bilo na tome u koji ću bioskop, a sad ništa ne radi. Služilo je da njihovi tajkuni napune džepove... Davali su svojim drugovima bez kolaterala kredite, oni njima keš u džepove i ovi onda prestanu da plaćaju i banka nema od čega da naplati. Danas je Srbija uspešna zemlja. Videćete kada blokaderi zavladaju koliko smo biliuspešni. Videćete kako je lako srušiti nešto što se gradilo decenijama. Teško je napraviti, ali je jako lako srušiti - rekao je predsednik o prozivkama blokadera.

Podsetio je na sve njihove dosadašnje brutalne laži.

- Sad više mržnje vidim kod naših ljudi nego kod njih. Neću da razgovaram sa njima. Šta sam trebao da odem na prijem i gledam one koji govore da mi sina tuširaju osiromašenim uranijumom? - rekao je predsednik, te dodao:

- Sve ste izmislili, zar sa takvima da sedim? Sve što ste mogli najgore ste već rekli za oca, majku, decu, ovaj mali je hologram, eto što ga slikam sa leđa. Pa da ga vi ne vidite, da ne vidite njegove lepe anđeoski oči, kreteni jedni... To su lažovi ljudi koji su građanski rat uveli u zemlju. Odgovor države će da vide na izborima. Da nisu sve ovo uradili ne bi bilo šanse da se kandidujem, jedva sam i danas ovde došao, ali nećud a odustane i posustanem dok ih ne pobedimo. Mislite da se šalim kad kažem da nisu u stanju da obeleže trake po putevima koje ćemo da napravimo. Svega su 0 napravili, sve je jedna velika 0. Misle da su ljudi budale i da će glasaju za neradnike - istako je Vučić.

Pedsednik je naglasio da će izbori biti za 2 ili 5 meseci.

- Kad oni pobede, ako pobede ja pružam ruku i da znate i tog dana ću im reći da je Srbija nagrabusila. Svašta znam o njima, ali obavezan sam na čuvanje tajni. Vlajko Stojiljković ništa nije slagao, kad je pred rastanak sa životom mogao je sebi da da oduška i kaže istinu. Ali moram da ih razočaram, ne spadam u samoubice - reko je Vučić.

Predsednik dodaje da od aktivista SNS beže kao "đavo od krsta", i da se sve promenilo.

- Oni koji su lovili ljude sad gledaju da ne budu lovina. Ja želim da niko ne bude lovina već da vlada dijalog - rekao je Vučić.

- Moja obaveza je da vodim dijalog i od toga neću da odustanem - dodao je predsednik.

Vučić kaže da će imati lepši doček u Kini, nego što su imali Vladimir Putin i Donald Tramp.

- Šta da radite kad imate posla sa neznalicama, koji ne mogu ničiji uspeh da prežive, to im je jedina politika - kaže Vučić, te dodaje da je svih 5 tačaka za razvoj Srbije koje je predstavio jednako važne, ali da bi voleo ako bude u prilici najveću pažnju posvetiti obrazovanju.

- Treba da podignemo obrazovanje na viši nivo. Ako pogledate imena profesora pre 20 godina i danas, videćete propadanje, nebo i zemlja razlika, jer su postavljani po političkoj liniji. Pogledjate tada dekane i pogledajte sada, to je sramota! - reko je Vučić.

O napadu na ženu u Zemunu od pre neki dan kaže.

- To je novi program. Istresite kontejnere na ulice da budu što prljavije. Izvinjavam se dami - kazao je on.

Pomenuo je da je video paradu povodom Dana pobede u Moskvi i da je ove godina nešto skoromnija verovatno zbog aktuelnih ratnih dešavanja.

Ponovo se vratio na temu napada na aktiviste SNS, te dodao da su im pretežno žrtve žene, te da mu je žao zbog istih.

- Gledaćemo barem da ih pravno zaštitimo - rekao je Vučić.

Poseta porodici Bulatović

Porodica Bulatović sa nestrpljenem očekuje posetu predsednika. Tim povodom su pripremili pravi domaćinski doček.

Kako se može videti na fotografijama trobojke se viore, a tu su i važne poruke za predsednika.

Domaćin predsedniku je narodni poslanik Dejan Bulatović i njegova porodica.

