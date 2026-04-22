"Situacija je dramatična" Sin Ratka Mladića: Nakon što ga srpski lekari pregledaju, podnećemo zahtev za privremeno puštanje

DARKO Mladić, sin srpskog generala Ratka Mladića, izjavio je da će danas, nakon što srpski lekari u zatvoru Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivični tribunal u Hagu (ICTY) pregledaju njegovog oca kojem se zdravstveno stanje pogoršalo, podneti zahtev za privremeno puštanje.

Peter Dejong / AFP / Profimedia

- Situacija je dramatična. Lekari će danas oko 10 sati ući da ga pregledaju. Ja očekujem nakon toga da oni vrlo brzo napišu izveštaje i nakon toga ćemo mi odmah podneti zahtev za privremeno puštanje. Mi smo stalno dobijali nekako nekompletne izveštaje, ovaj put smo dobili dosta dokumentacije vezano za konkretno ovu situaciju i naši lekari su već prošli kroz sve dokumente - rekao je Darko Mladić za TV Prva.

Ukazao je da je sada najvažnije da sud prihvati ono što je zatraženo, a to je da bude pušten.

- Činjenica je da je moj otac na kraju života i da umire, bilo bi humano, a i po pravilima tribunala da ga puste u Srbiju. Čak i Ujedinjene nacije imaju pravila i za ovu situaciju, ona se zovu Mandela pravila, odnose se na prava pritvorenika i osuđenih osoba, i u odnosu na ta pravila moj otac je odavno trebalo već da bude pušten - rekao je Mladić.

Govoreći o zdravstvenom stanju svog oca, Mladić je rekao zatvorski lekari nisu uspeli jasno da utvrde uzrok ove najnovije krize.

- Nadam se da će naši lekari imati uvid i u nalaze i u snimke, a ne samo u pisani izveštaj doktora i na osnovu toga će oni verovatno pomoći da se dobije tačna dijagnoza šta je u pitanju. Moj otac je već toliko narušenog zdravlja, imao je višestruke moždane udare, srčane udare, otkaz bubrega, leži već dve godine u krevetu, ima šećer i visok pritisak. Čudo je da je živ uopšte danas - rekao je Mladić.

Dodao je da se nada da će se danas razjasniti zbog čega ne prima infuziju, budući da jako teško guta i da vodu uspevaju da mu daju samo gutljaj po gutljaj.

- Ograničeno pije, za dva sata posete nije popio pola male čaše vode. Juče je pojeo bananu, a prekjuče nije ništa - rekao je Madić.

Naveo je da večeras dolazi i njegova majka, odnosno supruga Ratka Mladića, koja će sutra i u petak biti sa njim u poseti.

Zatvorska dokumentacija takođe potvrđuje veoma ozbiljno pogoršanje Mladićevog zdravstvenog stanja, a porodica trenutno čeka odgovor od ICTY na zahtev Rusije i Srbije upućen Savetu bezbednosti UN za njegovo puštanje na slobodu iz zdravstvenih razloga.

U decembru je zamenik stalnog predstavnika Rusije u UN Marija Zabolotskaja zatražila na sastanku Saveta bezbednosti UN da se Ratko Mladić prebaci u Srbiju radi odsluženja kazne ili da bude pušten na slobodu iz humanitarnih razloga kako bi mogao da provede ostatak života uz odgovarajuću palijativnu negu.

Ratko Mladić je u zatvoru pretrpeo najmanje dva moždana udara i bio je nekoliko puta operisan.

General Mladić uhapšen je 2011. godine, u novembru 2017. godine Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju /MKSJ/ proglasio ga je krivim po 10 od 11 tačaka optužnice i osudio ga na doživotnu zatvorsku kaznu.

(Tanjug)