Vučić podelio snimak incidenta u Novom Sadu "Poštovani gospodine Mirko, izvinite u ime države i moje lično ime"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je i izvinio se danas u svoje i u ime države Mirku Pavlovu (66) iz Sremskih Karlovaca, koga su u petak u Novom Sadu verbalno napali tokom blokade raskrsnice i kojeg je policija izdvojila i legitimisala jer se protivio blokadama.
Predsednik je podelio snimak incidenta putem zvaničnog instagram naloga:
- Hoću da vas pozdravim, poštovani gospodine Mirko, da vam se izvinim u ime države i u svoje ime. Nemam objašnjenje, razgovarao sam sa direktorom policije i nema opravdanja. Hvala vam što ste pokazali strpljenje. Nadam se i želim da verujem da taj mladi čovek nije imao lošu nameru, molim vas da oprostite. Nama ostaje da se borimo protiv sopstvene arogancije iz različitih razloga i motiva - rekao je Vučić u telefonskom razgovoru i dodao da je ovakvo ponašanje nedopustivo.
Pavlova su pripadnici policije tokom blokade raskrsnice udaljili sa pešačkog prelaza uz primenu sile i legitimisali. Ispred Policijske uprave u Novom Sadu, u organizaciji Centra za društvenu stabilnost, danas je održan protest protiv zbog incidenta, ali i protiv blokada saobraćaja i kako su naveli - postupanja pripadnika MUP-a prema ljudima koji se protive blokadama.
BONUS VIDEO:
Komentari (0)