KARAN: Verujem da iza pokušaja diverzije kod Kanjiže stoje strane obaveštajne službe

POTPUKOVNIK Kontraobaveštajne službe u penziji Ljuban Karan izjavio je danas da su bezbednosne službe Srbije sprovele veoma dobru i uspešnu akciju sprečivši pokušaj diverzije na gasovodu kod Kanjiže, gde su pronađeni eksploziv i sredstva za njegovo aktiviranje, i ocenio da iza ovoga stoji tajna operacija stranih obaveštajnih službi.

Karan je za Tanjug rekao, govoreći o tome što su u nedelju pronađena dva velika paketa eksploziva nedaleko od gasovoda Turski tok koji spaja Srbiju i Mađarsku, da se iz svega što je saopšteno vidi da postoji kontinuitet operativnog rada u službi bezbednosti, kao i odlična komunikacija između naših službi i međunarodnih službi koja je po pitanju terorizma uvek veoma važna i jaka.

- Kada je reč o dobrom radu službi, dugo vremena služba raspolaže informacijama da se planira nekakav napad ili teroristički akt na ta gasna potrojenja, i služba je upozoravala državne organe u vezi sa tim, međutim te informacije nisu uvek takvog nivoa da su dovoljno uverljive da bi se preduzimale mere. Imala je služba probleme i sa dezinformacijama koje su imale za cilj da odvuku pažnju službi na drugu stranu sa tih objekata, ali je na kraju sve shvaćena ozbiljno - objasnio je on.

Karan je istakao da je veoma dobro to što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić naredio da vojska čuva najvažnije objekte energetskog sistema, kao i to što su na vreme preduzete mere zaštite, zbog čega se ovo može smatrati jednom veoma uspešnom akcijom bezbednosnih službi i dobrim odlukama državnog vrha.

Na pitanje koliko ljudi mora da bude uključeno u ovakav pokušaj diverzije i da li postoje naznake da je reč o organizovanoj grupi ili izolovanom incidentu, Karan je rekao da ovako složenu i opasnu akciju nikada ne planira pojedina, jer je za to neophodna jaka obaveštajna logistika, gde se šta nalazi, šta može da se minira. pojedinac teško da može da ima tako jak motiv da se odluči da ovako nešto uradi, izjavio je on i ocenio da je ovaj pokušaj diverzije ili produkt neke terorističke grupe ili da iza toga stoje tajne operacije stranih obaveštajnih službi.

- Kada bi se saznalo da neka država stoji iza toga ili njene obaveštajne službe, onda one preduzimaju maksimalne mere da se nikada ne sazna da su oni iza toga. Zato je angažovan ovaj migrant po kom ne može da se zaključi za koju je on službu ili državu radio - poručio je on.

Odgovarajući na pitanje šta su prioriteti bezbednosnih službi u periodu nakon ovog događaja, Karan je rekao da bezbednosne službe sada pokušavaju da utvrde ko je izvršioc i ko je naručilac ili planer takve terorističke akcije.

Prema njegovim rečima, sami izvršioci bi sada mogli biti likvidirani od strane onih koji su naručili tu terorističku akciju kako bi se presekla ta veza koja vodi prema onima koji bi bili strahovito kompromitovano kada bi se saznalo ko stoji iza svega ovoga.

- Mislim da su sada najveće snage službe uperene na to da se što pre identifikuju i nađu ti potencijalni izvršioci. Mislim da će to biti spas za te izvršioce, jer je za njih veća opasnost što se nalaze na slobodi jer će ih ukloniti oni koji su od njih pravili teroriste - ocenio je Karan.

