Politika

BLOKADERI PRETE GRAĐANIMA SMRĆU: Hitno se oglasila Srpska napredna stranka

В. Н.

29. 03. 2026. u 11:45

SRPSKA napredna stranka obaveštava javnost da aktivisti i lideri blokaderskih lista od jutros na najgrublji način uznemiravaju, provociraju i prete građanima lokalnih samouprava u kojima se održavaju izbori.

БЛОКАДЕРИ ПРЕТЕ ГРАЂАНИМА СМРЋУ: Хитно се огласила Српска напредна странка

Foto: SNS

Pored toga što su na više lokacija napali i prostorije i članove SNS, pretili replikama pištolja, na osnovu svedočenja ljudi koji se javljaju Srpskoj naprednoj stranci uočeno je više organizovanih grupa koja sa sobom nose uređaje za bežičnu komunikaciju, kao i metalne i drvene šipke i slične predmete.

Pozivamo građane da nadležnim državnim organima bez odlaganja prijave sva nepoznata lica koja im dolaze na kućne adrese, zaustavljaju ih na ulici, pozivaju telefonom i prete "da će pobiti svu ćacad koja glasa za Vučića", "da je Vučićevo vreme prošlo, da budu pametni, jer znaju šta ih čeka sutra" i sve ostale pretnje. 

Svet

ISCRPLjIVANjE: Podaci iz Pentagona - ŠTA dovodi u pitanje pobedu u ratu

IZVORI iz Pentagona izrazili su ozbiljnu zabrinutost zbog brzog iscrpljivanja arsenala krstarećih raketa BGM-109 Tomahavk američke mornarice tokom tekućih ratnih napora koje predvode SAD protiv Irana, a zvaničnici su u razgovoru za Vašington post naglasili da je pitanje iscrpljivanja oskudnih i skupih vrsta municije pitanje od sve većeg značaja za Ministarstvo rata i da može ozbiljno dovesti u pitanje ostvarivanje pobede u sukobu.

29. 03. 2026. u 08:39

