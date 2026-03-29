BLOKADERI PRETE GRAĐANIMA SMRĆU: Hitno se oglasila Srpska napredna stranka

SRPSKA napredna stranka obaveštava javnost da aktivisti i lideri blokaderskih lista od jutros na najgrublji način uznemiravaju, provociraju i prete građanima lokalnih samouprava u kojima se održavaju izbori.

Pored toga što su na više lokacija napali i prostorije i članove SNS, pretili replikama pištolja, na osnovu svedočenja ljudi koji se javljaju Srpskoj naprednoj stranci uočeno je više organizovanih grupa koja sa sobom nose uređaje za bežičnu komunikaciju, kao i metalne i drvene šipke i slične predmete.

Pozivamo građane da nadležnim državnim organima bez odlaganja prijave sva nepoznata lica koja im dolaze na kućne adrese, zaustavljaju ih na ulici, pozivaju telefonom i prete "da će pobiti svu ćacad koja glasa za Vučića", "da je Vučićevo vreme prošlo, da budu pametni, jer znaju šta ih čeka sutra" i sve ostale pretnje.