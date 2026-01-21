SKANDAL: Pedesetak Gruhonjićevih separatista okupiralo Filozofski fakultet u Novom Sadu
PEDESETAK separatista koje predvodi Dinko Gruhonjic opet se namerilo da napravi svinjac od Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
Njihov jedini program je uništiti sve i uništiti živote svima koji žele da rade i uče!
BONUS VIDEO: BLOKADERSKI PREZIR PREMA SVEMU STO JE SRPSKO: Mali varvari su slavili srpsku novu godinu!
