Politika

SKANDAL: Pedesetak Gruhonjićevih separatista okupiralo Filozofski fakultet u Novom Sadu

В. Н.

21. 01. 2026. u 14:15

PEDESETAK separatista koje predvodi Dinko Gruhonjic opet se namerilo da napravi svinjac od Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.

СКАНДАЛ: Педесетак Грухоњићевих сепаратиста окупирало Филозофски факултет у Новом Саду

Foto: Printksrin

Njihov jedini program je uništiti sve i uništiti živote svima koji žele da rade i uče!

BONUS VIDEO: BLOKADERSKI PREZIR PREMA SVEMU STO JE SRPSKO: Mali varvari su slavili srpsku novu godinu!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVETSKI SKANDAL! Dvoje Srba hitno izbačeno iz tenisa, uradili ono što nikako nisu smeli!?

SVETSKI SKANDAL! Dvoje Srba hitno izbačeno iz tenisa, uradili ono što nikako nisu smeli!?