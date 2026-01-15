MOĆNA PORUKA LIDERA SNS MILOŠA VUČEVIĆA: Održao lekciju iz istorije komšijama, ali i autošovinistima

LIDER SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević istakao je na Instagramu da je kralj Aleksandar Prvi Karađorđević vodio narod i državu kroz najteže trenutke.

Foto: Tanjug/Miloš Milivojević

-Ubili su nam viteškog kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića, ubile ga ustaše. On je prva žrtva nacizma i fašizma u Evropi. Nažalost, mi Srbi smo ga se prvi odrekli. I dalje slušate o Titu, a ne o kralju Aleksandru I Karađorđeviću.

I sve to što mnogi veličaju kod Josip Broza Tita, izvorno pripada kralju Aleksadnru, koji je bio sa svojom vojskom i u Prvom i u Drugom balkanskom ratu, i u Prvom svetskom ratu, prešao albansku golgotu i bio zaista pravi kralj, narodni. Niko ne sme da ospori da je to čovek koji je vodio narod i državu kroz najteže trenutke i koga su ubili oni koji su opevani u ovim pesmama- naveo je Vučević komentarišući sraman video koji kruži društvenim mrežama u kojima mladi u Hrvatskoj pevaju ustaške pesme.

BONUS VIDEO - BLOKADERSKI PREZIR PREMA SVEMU STO JE SRPSKO: Mali varvari su slavili srpsku novu godinu!