ČIST DOKAZ OGROMNOG NEPOTIZMA U PRAVOSUĐU: Novinarka Vesna Veizović udaljena iz Apelacionog tužilaštva tokom predstavljanja favorita Dolovac

UREDNIK portala Vaseljenska Vesna Veizović udaljena je danas iz zgrade Apelacionog javnog tužilaštva u Beogradu, gde je pokušala da prisustvuje predstavljanju kandidatkinje za Visoki savet tužilaštva, tužiteljke Jovane Komnenović, koja je jedan od glavnih favorita Zagorke Dolovac i kuma šefice trećeg OJT, Ivane Pomoriški.

Foto Ž. Knežević

Veizović je u zgradu ušla uredno, nakon čega se uputila ka sudnici broj 13, na prvom spratu, gde je bilo zakazano predstavljanje.

Kako navodi, pred sam ulazak u sudnicu prišla su joj dvojica pripadnika sudske straže i upitali je da li je ona novinarka, nakon čega je zamoljena da napusti zgradu.

Prema njenim rečima, pripadnici obezbeđenja nisu naveli razlog udaljavanja, već su samo rekli da „postupaju po pozivu“.

Veizović navodi da je razlog njenog udaljavanja povezan sa činjenicom da je kandidatkinja za VST Jovana Komnenović kuma šefice Trećeg osnovnog javnog tužilaštva Ivane Pomoriški, što je čist dokaz ogromnog nepotizma u pravosuđu,kao i da je posebno indikativno da je od 15-ak prisutnih većina došla iz Trećeg osnovnog javnog tužilaštva.